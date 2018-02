Barcelona vs Chelsea: Antonio Conte podría ser reemplazado por Luis Enrique, exentrenador azulgrana

En el Barcelona vs Chelsea por la Champions League, Antonio Conte, entrenador del cuadro inglés, está bajo bastante presión pues tiene que ganar en Stamford Brigde o se presume que sería reemplazado por Luis Enrique, exentrenador azulgrana.



Barcelona vs Chelsea es la prueba de fuego para Antonio Conte después de haber perdido dos partidos consecutivos con el equipo ‘blue’.



Andres Iniesta, mediocampista del Barcelona, indicó que pueden esperar de Luis Enrique si se hace cargo del Chelsea.



“Luis Enrique es un excelente entrenador. En Barcelona demostró todo el nivel que tiene. Creo que puede ganar trofeos en cualquier torneo”, dijo Andrés Iniesta a The Mirror sobre el exentrenador azulgrana.



Andrés Iniesta sostuvo que, pese a que la Premier League es una competición difícil, puede ser un gran entrenador para cualquier equipo inglés.



Luis Enrique alaba a Andrés Iniesta

