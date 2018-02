Barcelona vs Chelsea: La mala actitud de Álvaro Morata tras enterarse que sería suplente [FOTOS]

En el Barcelona vs Chelsea, Antonio Conte, entrenador del equipo inglés, decidió dejar en la banca de suplentes a Álvaro Morata poniendo en su lugar a Eden Hazard, algo que no le agradó al delantero español.



Álvaro Morata anotó 12 goles en 32 apariciones con el Chelsea esta temporada, y aunque estuvo con una lesión, quería estar para este encuentro de la Champions League, sin embargo, Conte decidió dejarlo fuera.



Antes que se iniciara el Barcelona vs Chelsea, el comentarista deportivo y exfutbolista, Glenn Hoddle, quien estaba en la línea de la banda en Stamford Bridge criticó la actitud de Álvaro Morata, quien en un momento casi se va de la cancha al enterarse que sería suplente.



Asimismo, Hoddle reprochó que Álvaro Morata estuviera abatido cuando se enteró de la noticia mientras calentaba previo al Barcelona vs Chelsea.



“Su actitud no fue la mejor cuando estaba calentando”, dijo Huddle a BT Sport sobre Álvaro Morata.



Por otro lado, otro que se quedó en la banca de suplentes para el Barcelona vs Chelsea fue Olivier Giroud, aunque su forma de tomar la noticia fue diferente: con tranquilidad.



“Cualquiera hubiera pensado que uno de los dos iba a empezar en el Barcelona vs Chelsea”, dijo Huddle, pero Conte, al final se decidió por Eden Hazard.



