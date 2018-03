Barcelona clasificó a cuartos de final de la Champions League tras derrotar cómodamente por 3-0 al Chelsea de Inglaterra. Las redes sociales no dejaron pasar este acontecimiento e inmediatamente se viralizaron memes en el que se rinden ante la actuación de Lionel Messi y se burlaron del equipo 'blue' que no pudo hacer nada contra el ataque azulgrana.



Lionel Messi anotó un doblete en el Barcelona vs. Chelsea que le permitió alcanzar los 100 goles en la Champions League y se mantiene como el segundo mejor goleador histórico de la máxima competición continental por detrás de su rival del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que lleva 117.



Messi también es el máximo goleador histórico del Barcelona con 541 goles y encabeza la clasificación de los máximos anotadores históricos en la Liga española con 373 tantos.

Por ello en los memes que los usuarios compartieron en Facebook y Twitter se puede ver cómo tanto hinchas del Barcelona como fanáticos del fútbol se rinden ante la capacidad goleadora del astro argentino que hace unos días se convirtió en padre de un varón al que llamó Ciro.