Barcelona vs. Chelsea EN VIVO por octvos de final. El clásico de la Champions League regresa en una nueva edición. Ambos equipos van por el triunfo que les permita mantener el paso firme rumbo a la final del torneo de clubes de Europa. Desde la temporada 1999/2000 se han cruzado en seis ocasiones, siendo la más recordada las semifinales de 2009.



En esta ocasión, el Barcelona vs. Chelsea contará con sus máximas estrellas en el campo de juego. El equipo culé tendrá en sus filas a Lionel Messi y Luis Suárez, conocidos en el mundo como una de las mejores y letales delanteras de todos los tiempos, pero los ingleses no se quedan atrás ya que llegan con la moral al tope tras clasificar a los cuartos de final de la Copa de Inglaterra tras ganarle al Hull City por 4-0. Los azulgranas también llegan a la tierra de James Bond, donde Eden Hazard, César Azpilicueta y el brasilero Willian buscarán parar a la máquina española.



Barcelona buscará sacar un buen resultado ante el Chelsea y los hinchas esperan ver brillar a su máxima estrella: Lionel Messi, quien está en deuda con sus fanáticos.



¿DÓNDE VER EL BARCELONA VS. CHELSEA?



Para ver el Barcelona vs. Chelsea tienes varias alternativas, la primera, sin duda es seguir el minuto a minuto del encuentro a través de Trome.pe, donde además tendremos todas las jugadas, goles, polémicas y fotos.



Si estás en casa con los amigos, conéctate a la señal de América Tv (Canal 4), que desde las 2:30pm transmitirá en vivo y en directo el Barcelona vs. Chelsea.



Si no quieres ver televisión peruana, conéctate a la señal de Fox Sports o BeIN Sports, que serán los canales que también transmitirán en vivo el Barcelona vs. Chelsea por octavos de final de la Champions League.

Venezuela: TVes y Meridiano Televisión.

Brasil: SporTV, Globo TV.

Argentina: TyC Sports Interior y TyC Sports Play.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Ecuador: Gamavision.

Portugal: Sport TV1.

México: Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

Perú: CMD (Diferido)

Estados Unidos: fuboTV, beIN SPORTS USA, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT U.S.A.



HORARIOS DEL BARCELONA VS. CHELSEA



España: 20:45

Argentina: 16:45

México: 13:45

Colombia: 14:45

Perú: 14:45

Chile: 16:45

Venezuela: 15:15

Los Angeles: 12:45

Nueva York: 15:45

Estados Unidos (Florida) 13:45

ANDRÉS INIESTA QUIERE REPETIR EL 'INIESTAZO'



En 2009 Andrés Iniesta dejó helado Stamford Bridge con su gol decisivo en semifinales de la Champions League entre el Barcelona contra el Chelsea y este martes vuelve al 'lugar del crimen' dispuesto a imponer su fútbol en la ida de octavos de la competición continental.



Todo el fútbol europeo recuerda esta vuelta de 'semis' del Barcelona vs. Chelsea, en mayo de 2009 en Londres, en la que Iniesta, con un disparo seco logró 'in extremis' la clasificación para la final (0-0, 1-1), que los culés ganaron después ante el Mánchester United.

Este magnífico gol, todavía conocido como el 'Iniestazo' mató a un Chelsea dominador pero lastrado por el arbitraje, lo que llevó al entonces entrenador de los 'Blues' Guus Hiddink a afirmar que les habían "robado".



A sus 33 años, Iniesta sigue siendo el imprescindible director de orquesta de este Barcelona. "Nos aporta mucha control de juego y en cierta medida el estilo del equipo es estilo de el y del Barca de siempre", dijo su técnico, Ernesto Valverde.

POSIBLES ALINEACIONES BARCELONA VS. CHELSEA



Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Moses, Kanté, Drinkwater, Fábregas, Alonso - Hazard, Giroud. Entrenador: Antonio Conte (ITA)



FC Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Busquets, Paulinho, Rakitic - Iniesta, Messi, Suárez. Entrenador: Ernesto Valverde.