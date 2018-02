Barcelona vs Chelsea EN VIVO VER EN DIRECTO por FOX SPORTS aquí TV ONLINE por octavos de final de Champions League

Barcelona vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO. Los azulgranas visitan este martes a los 'Blues' en el Stamford Bridge de Londres por los octavos de final ida de Champions League. El encuentro iniciará a las 2:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Chelsea vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Barcelona y Chelsea disputarán uno de los cotejos más atractivos de los octavos de final ida de Champions League. Los de Ernesto Valverde buscarán llevarse el mejor resultado de visita, mientras que los de Antonio Conte querrán dar el primer golpe en casa.



Horarios en el resto de países



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



El Barcelona vs Chelsea también significará el duelo de goleadores en la Champions League. Lionel Messi (1 asistencia) y Eden Hazard (2 asistencias) suman 3 goles cada uno y seguro buscarán ampliar su récord en el torneo de la UEFA.



La última vez que Barcelona y Chelsea se vieron las caras en un partido oficial fue un 28 de julio de 2015 por la International Champions Cup en Estadio Unidos. Aquel día, los 'Blues' vencieron por penales 4-2 a los culés tras empate 2-2 en los 90 minutos.



¿Y por Champions League? Pasó un 24 de abril de 2012. Barcelona empató 2-2 con Chelsea en el Camp Nou en el duelo de vuelta de semifinales (en la ida perdió 1-0) del torneo y le dijo adiós a la final.



¿Cómo llegan a este duelo por Champions League? Barcelona venció el último sábado 2-0 a Eibar por la Liga Santander y se mantiene líder del campeonato con 7 puntos de diferencia sobre el segundo: Atlético de Madrid.



Chelsea, por su parte, viene de una campaña irregular en la Premier League, pues se ubican en la cuarta casilla con 53 puntos muy lejos del primero Manchester City. El pasado viernes se impusieron 4-0 frente a Hull City por la Copa FA.