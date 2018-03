Barcelona vs. Chelsea EN VIVO por América Tv, ESPN 2 y BeIN Sports. Culés y blues se juegan la clasificación a cuartos de final en lo que será un partido no apto para cardíacos, ya que promete las mejores jugadas y ver a sus estrellas lucirse en el Camp Nou este miércoles 14 de marzo desde las 2:45pm.



En el Barcelona vs. Chelsea por la ida de Champions League, los catalanes empataron 1-1 el partido gracias a una jugada magistral de Andrés Iniesta y que terminó Lionel Messi. Esta vez, ya en casa, los culés con Messi, Luis Suárez, Coutinho y Dembelé en el ataque prometen un espectáculo de primera a todos sus hinchas.



Según las estadísticas, todo está a favor de los culés en el Barcelona vs. Chelsea. El 68% de los equipos que empatan 1-1 fuera de casa el partido de ida de una eliminatoria de Liga de Campeones, pasa a la siguiente ronda, por lo que se espera que clasifiquen a cuartos de final de la Champions League.

Este será el Barcelona vs. Chelsea número 14 que se da en toda la historia de ambos clubes en la Champions League, de los cuales seis terminaron en empate.



Chelsea llega a este último partido por octavos de final de la Champions League muy seguro de poder lograr un buen resultado. En sus últimos ocho partidos con el Barcelona en el torneo europeo no ha conocido la derrota y en sus últimas cuatro visitas al Camp Nou han terminado en empate.



El Barcelona, en tanto, solo ha perdido cuatro de sus 39 partidos de la fase final de la Champions League en casa. El Liverpool es el único equipo inglés que le derrotó en su territorio.

Además, el Barcelona ha ganado 23 partidos de la Liga de Campeones contra clubes ingleses, más que cualquier otro equipo en la competición.



Ernesto Valverde, DT culé ha convocado al capitán Andrés Iniesta para el Barcelona vs. Chelsea en el partido de vuelta de la Champions League, esto después que el capitán catalán recibió el alta médica tras haber estado de descanso por una lesión al muslo.



Por otro lado, el delantero del Chelsea William Borges da Silva aseguró que su equipo tendrá que hacer "un partido perfecto, con el balón y sin él", para eliminar al Barcelona y clasificarse para los cuartos de final de la Champions League.

¿A QUÉ HORA VER BARCELONA VS. CHELSEA?



Si no conoces la hora en que se jugará el Barcelona vs. Chelsea, a continuación te ponemos los horarios para que chequees de acuerdo al país donde estás en estos momentos. En Lima se transmitirá a las 2:45pm.



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)

¿DÓNDE PUEDO VER EL BARCELONA VS. CHELSEA?



Si estás en el Perú y parte de Latinoamérica, el Barcelona vs. Chelsea se transmitirá EN VIVO vía ESPN 2. Pero si te encuentras en España tienes varias alternativas para poder ver este encuentro de Champions League. Por BeIN Sports y Movistar Tv, canales de pago que te traerán los detalles del partidazo de infarto que se jugarán ambos equipos.



Vía web no te puedes perder todas las jugadas, goles, incidencias, hinchas y hechos curiosos que tendremos en Trome.pe. Además tendrás los datos calientitos de ambos equipos y alineaciones previo al Manchester United vs. Sevilla.



POSIBLES ALINEACIONES BARCELONA VS. CHELSEA



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Paulinho (o Iniesta) - Dembélé, Messi, Suárez. Entrenador: Ernesto Valverde



Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Moses, Fábregas, Kanté, Alonso - Willian, Morata, Hazard. Entrenador: Antonio Conte (ITA)



Árbitro: Damir Skomina (SLO)