Barcelona vs Chelsea EN VIVO Fecha, hora y canal ONLINE vuelta de octavos de final de Champions League

Barcelona vs Chelsea EN VIVO. En esta nota conoce los horarios y canales de TV ONLINE que pasarán este decisivo partido por la vuelta de octavos de final de Champions League. ¡No te lo pierdas¡ ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Barcelona vs Chelsea? El partidazo de vuelta se llevará a cabo este miércoles 14 de marzo en el Estadio Camp Nou de España, que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Barcelona vs Chelsea? En Perú arrancará a las 2:45 p.m.. Mientras que en España irá a las 8:45 p.m.. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿Qué canales de TV transmitirán el Barcelona vs Chelsea? El encargado de pasar el cotejo para toda Latinoamérica es la cadena deportiva ESPN 2. En España lo puedes ver por beIN SPORTS. Ojo: También puedes chequearlo por América TV en señal abierta para todo Perú.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Chelsea vía Internet? No te olvides que Trome.pe. tendrá el minuto a minuto del enfrentamiento con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Barcelona vs Chelsea: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho, Coutinho; Messi, Suárez.



Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses; Kanté, Fábregas, Alonso, Willian; Pedro, Hazard.