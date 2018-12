Barcelona vs Cultural Leonesa EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este miércoles al 'Cultu' en el Estadio Camp Nou por por dieciseisavos vuelta de Copa del Rey. El partido arrancará a las 3.30 p.m. de Perú (9:30 p.m. de España) por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Cultural Leonesa vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



En el duelo de ida, Barcelona se impuso 1-0 ante el Cultural Leonesa de la Segunda División B de España. Cabe resaltar que Ernesto Valverde hará varios cambios en el once titular. No jugará Lionel Messi.

A la ausencia del argentino se suma la de Luis Suárez, quien arrastra una molestia en la rodilla. Igual, Barcelona cuenta con una gran plantilla para suplirlos con mucha calidad.



Los que sí estarán frente a Cultutal Leonesa son Philippe Coutinho, Munir, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal e Ivan Rakitic. Jasper Cillessen y Thomas Vermaelen regresan tras lesión.



"Queremos ganar. Allí fue un partido duro, juegan con mucha intensidad y nos costó mucho. Espero lo mismo para mañana", dijo Ernesto Valverde en la previa del Barcelona vs Cultural Leonesa.