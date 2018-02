Barcelona vs Eibar: EN DIRECTO EN VIVO ONLINE TV la Liga Santander

Barcelona vs Eibar : EN VIVO ONLINE TV Los azulgranas enfrentan al cuadro de los 'Armeros' este sábado en el estadio Municipal de Ipurúa por la fecha 24 de la Liga Santander. Barcelona busca el triunfo ante Eibar pensando en el duelo por la Champions League. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610) (16:15 horas españolas) (TV: BeIN Sports LaLiga para España)



Barcelona vs Eibar seré un duelo a modo de preparación para el cuadro azulgrana debido a su decisivo compromiso ante Chelsea por los octavos de final de la Champions League.



No obstante, Barcelona vs Eibar podría darle el golpe anímico necesario al equipo de Ernesto Valverde y consolidarse en el liderato de la liga española, que por su amplia ventaja de siete puntos sobre el segundo -Atlético de Madrid- parece encaminada.

Un triunfo azulgrana en el Barcelona vs Eibar lo regresaría a la senda del triunfo luego de su amargo empate en el Camp Nou ante Getafe en la última fecha. Por el contrario, la hazaña de los locales les permitiría encadenar su tercer triunfo consecutivo y meterse en zona de clasificación a la Europa League.

La convocatoria de Valeverde para el Barcelona vs Eibar no tiene sorpresas, va por todo. Luis Suárez, Lionel Messi, Dembélé y Coutinho fueron citados para el choque ante Eibar. Los azulgranas no quieren más sorpresas tras perder dos puntos como locales.



Eibar se sostendrá a base de Dani García y Diop en la volante. Además de Charles y Kike García en la ofensiva.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Eibar:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Mina o Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Suárez y Messi.



Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Ramis, Cote; Dani García, Diop, Orellana, Charles, Inui; Kike García.

