Barcelona vs Eibar: EN VIVO Con Messi y Suárez, juegan por la Liga Santander

Barcelona vs Eibar : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta a los Armeros este domingo en el Camp Nou por la fecha 19 de la Liga Santander. Barcelona busca una victoria ante Eibar para sostener el liderato de la tabla. (12:30 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América) (TV: Bein Sports LaLiga para España) (18:30 horas españolas)



El Barcelona vs Eibar será la oportunidad para los azulgranas de recuperar el aliento tras la sorpresiva derrota ante Levante por la Copa del Rey el pasado jueves.



Por ello, el técnico Ernesto Valverde encara el Barcelona vs Eibar sin margen de error y por ello ha convocado a los mejores jugadores disponibles luego que ante Levante optó por una alineación plagada de canteranos y suplentes. Incluso, con Lionel Messi y Luis Suárez excluidos de la convocatoria.



En suma, el DT azulgrana vuelve a su convocatoria habitual para el partido Barcelona vs Eibar con Ter Stegen, Cillessen, Sergi Roberto, Semedo, Piqué, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Deni Suárez, Coutinho, Luis Suárez, Messi y Dembélé.

Barcelona vs Getafe: Gol de Suárez (Fuente: LaLiga)

No obstante, para el duelo Barcelona vs Eibar, Valverde sufre las bajas de Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen y Sergi Samper. Todos lesionados y en recuperación. Así, Jeison Murrillo se perfila como posible titular en la zaga.



En la previa del choque Barcelona vs Eibar, el equipo culé es líder con cinco puntos de ventaja sobre Atlético Madrid (2°) y ocho sobre Sevilla (3°) tras encadenar cinco victorias seguidas. El rival, en cambio, acumuló cinco empates seguidos entre LaLiga y Copa del Rey.



El equipo visitante, llega con mucho optimismo y espera volver a dar la sorpresa como lo hizo al ganar al Real Madrid. Ahora opción para el Barcelona vs Eibar no parece remota. Los Armeros marchan en el puesto 13 con 22 puntos.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Eibar:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Dembélé y Luis Suárez.

Eibar : Riesgo; Peña, Oliveira, Arbilla, Cote; Orellana, Jordán, Diop, Cucurella; Enrich y Kike García.

