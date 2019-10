Barcelona vs Eibar EN VIVO Hora y canal para ver partido por fecha 9 de LaLiga

Barcelona vs Eibar EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' visitan este sábado a los 'Armeros' en el Estadio Municipal de Ipurúa por la fecha 9 de LaLiga. El partido arrancará a las 6:00 a.m. de Perú (8:00 a.m. de Argentina / 1:00 p.m. de España vía Mitele Plus, Movistar Laliga) por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica. ¡No te lo pierdas! ¡Lionel Messi está de vuelta!



Barcelona tuvo que apurar su viaje a Eibar debido a las protestas que azotan su cuidad. Esta situación también complicó la fecha del clásico de LaLiga con Real Madrid, que se iba a jugar el próximo sábado 26 de octubre en el Camp Nou.



Barcelona de Ernesto Valverde marcha en la casilla 2 de LaLiga con 16 puntos, a 2 del líder Real Madrid, que juega más tarde con Mallorca. 'Azulgranas' están obligados a ganar para poner presión a los 'Blancos'.



Barcelona enfrentará a Eibar con las bajas de Gerard Piqué (acumulación de amarillas) y Ousmane Dembélé (suspendido). Pero con su mejor delantera: Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Ansu Fati fueron convocados.



Barcelona viene de 3 triunfos al hilo en LaLiga. En la anterior jornada goleó 4-0 a Sevilla con goles de Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal y Luis Suárez.



Eibar, por su parte, está en la posición 14 de LaLiga con 9 unidades. Locales no ganan hace 2 partidos e igual buscan quedarse con los 3 puntos frente a Barcelona. ¿Podrán con el equipo de Lionel Messi? Cualquier cosa puede pasar.



Barcelona vs Eibar : Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Todibo, Lenglet, Alba, Arthur, Busquets, De Jong, Griezmann, Messi, Suárez.



Eibar: Dmitrovic, Blasis, Arbilla, Oliveira, Cote, Escalante, Expósito, Diop, Orellana, González, Inui.