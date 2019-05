Barcelona vs Eibar EN VIVO Con Lionel Messi, chocan por la última fecha de Liga Santander Barcelona vs Eibar, se miden este domingo (9:15 a.m.) por la última fecha de la Liga Santander. Lionel Messi será titular en los culés

- / - Barcelona vs Eibar, por la última fecha de Liga Santander - / - Barcelona vs Eibar, por la última fecha de Liga Santander