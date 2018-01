Barcelona perdió 1-0 ante Espanyol en el RCDE Stadium de Cornella en el derbi catalán por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los azulgranas perdieron una larga buena racha de 29 partidos invictos.



Un gol de Óscar Melendo, en el minuto 89, le dio la victoria al Espanyol, lo que supone la primera victoria de los blanquiazules sobre los azulgranas desde que juegan en el nuevo estadio de Cornellà-El Prat.



Barcelona tuvo las mejores ocasiones durante el primer tiempo y en la segunda dispuso de una gran oportunidad por medio de Lionel Messi, que no transformó un penal (63') detenido por Diego López después de que Granero pisara a Sergi Roberto dentro del área.

Mira los goles y resumen del Barcelona vs Espanyol:

Con la entrada en el descanso de Leo Baptistao por Sergi Darder, Quique Sánchez Flores rehizo su conservador dibujo y alineó a un delantero más. En una jugada de Marc Navarro, Melendo sentenció en el minuto 89, en el primer remate a puerta del Espanyol en todo el partido.



Barcelona no perdía en partido oficial desde el 16 de agosto, cuando cayó ante el Real Madrid en la Supercopa de España.

INCIDENCIAS

MIN 88: Óscar Melendo anotó con gran definición desde el borde del área chica.

Alineaciones Barcelona vs Espanyol:



Barcelona: Cillessen, Vermaelen, Piqué, Aleix Vidal, Digne, Paulinho, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Denis Suárez, Carles Aleñà y Lionel Messi.



Espanyol: Diego López, Duarte, Naldo, Aarón Martín, Marc Navarro, Javi Fuego, Granero, Víctor Sánchez, David López, Sergi Darder y Gerard Moreno.

Previa del Barcelona vs Espanyol:



Barcelona vs Espanyol será un pasó más a superar para los azulgranas en su objetivo de conseguir el título de la Copa del Rey, y tener encaminado el título de la Liga española.



Para el duelo de equipo catalanes, Barcelona vs Espanyol, el técnico culé no quiere sorpresas y convocó a sus principales estrellas. Además, los azulgranas llegan en su mejor momento con el cómodo liderato y su rival muy complicado con las derrotas, salió del fondo y está invicto en sus últimas cuatro presentaciones.



El derdi Barcelona vs Espanyol genera gran expectativa entre ambos hinchadas. No obstante, la rivalidad deportiva dista de una lucha de poder a poder. La superioridad culé ha sido aplastante en los últimos 20 partidos. Es decir, no hay oposición por ahora.

Las bajas azulgranas para este partido son importantes. Dembélé lesionado y Andrés Iniesta fuera de la convocatoria es el panorama en la previa del Barcelona vs Espanyol. Además se suma el defensa Semedo y Umtiti.



El Barcelona vs Espanyol puedo significar el debut del colombiano Yerry Mina, flamante fichaje azulgrana, y todavía a la espera de la recuperación de Coutinho, quien llegó lesionado al Barza.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Espanyol:



Barcelona: Cillessen; Aleix Vidal, Mascherano, Vermaelen, Digne; Rakitic, Paulinho, Denis Suárez, André Gomes; Messi y Luis Suárez.



Espanyol: Pau López; Javi López, Óscar Duarte, Mario Hermoso, Aarón; Granero, Darder, David López, Piatti; Baptistao y Gerard Moreno.

