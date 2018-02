Barcelona vs Espanyol: EN DIRECTO EN VIVO ONLINE TV derbi por Liga Santander

Barcelona vs Espanyol : EN VIVO ONLINE TV El cuadro azulgrana se enfrenta a los blanquiazules este domingo en el estadio RCDE de Cornella por el derbi catalán de la fecha 22 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Espanyol para consolidarse en el liderato. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 610) (16:15 horas españolas) (TV: Bein Sports LaLiga)



Barcelona vs Espanyol supone un duelo sin sorpresas para el cuadro culé. Pero cargado de emoción por la rivalidad de la cuidad catalana en el derbi de la Liga.



Con la ventaja azulgrana en el liderato, el Barcelona vs Espanyol reavivará la polémica en el derbi luego del enfrentamniento por la Copa del Rey en la que los azulgrnas superaron a los blanquiazules.



No obstante, el cuadro de Ernesto Valverde no quiere confirse en el Barcelona vs Espanyol, que ya sufrió un revés en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, que se resolvió con un triunfo en el camp Nou.

Entre tanto, el Barcelona vs Espanyol encuentra a los azulgranas con una diferencia a favor de once puntos sobre el Atlético Madrid. En cambio, a los 'Pericos' en la parte baja de la tabla -puesto 15- y a siete puntos de la zona de descenso.



Los culés necesitan guardar resto físico y por ello en el Barcelona vs Espanyol podrían haber cambios considerables en la alineación titular pensando en los partidos de Champions League de la semana próxima.



Barcelona no podrá contar con Ousmane Dembélé y Thomas Vermaelen lesionados. Pero Philippe Coutinho iniciaría las acciones.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Espanyol:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Digne; Rakitic, Paulinho, Coutinho; Aleix Vidal, Suárez y Messi.



Espanyol: Diego López; Marc Navarro, Óscar Duarte, Naldo, Aarón; Jurado, Víctor Sánchez, Darder, David López, Granero y Gerard Moreno.

