Barcelona vs Espanyol EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV derbi la Copa del Rey

Barcelona vs Espanyol EN DIRECTO EN VIVO El cuadro azulgrana enfrenta al equipo catalán este jueves en el Camp Nou por el derbi del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Barcelona obligado a ganar a Espanyol para seguir avanzando en el torneo. (3:30 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv 610) (21:30 horas españolas) (TV: Gol y Telecinco para España)



El Barcelona vs Espanyol será un nuevo desafio azulgrana y tendrá que remontar el 1-0 de la ida, ante un equipo que fue el encargado de quitarle el invicto a los culés tras 29 partidos.



El camino a las semifinales del equipo azulgrana depende de una actuación a pleno en Camp Nou en el Barcelona vs Espanyol. Con un marcador de dos goles de diferencia tendrá el pase libre. Un empate lo deja y un gol de la visita pone todo cuesta arriba.



El cuadro azulgrana llega revitaliozado al duelo Barcelona vs Espanyol tras golear 5-0 a Betis por la Liga Santander. Por el contrario, el rival del derbi catalán perdióen casa ante Sevilla tras su histórico resultado.



El marco emocional del partido Barcelona vs Espanyol será la despedida y el homenaje a Javier Mascherano, que migra al fútbol chino. El argentino no jugará el partido, no fue convocado.

Barcelona 0-1 Espanyol: Goles y resumen

Pero todas las miradas están puestas en el fichaje estelar de Barcelona, Coutinho, que recibió el alta médica y entró en la lista de Valverde. No es seguro que sea titular pero tendría algunos minutos en su debut con camiseta azulgrana.



Ernesto Valverde, estratega del Barcelona, abrió la posibilidad que el colombiano Yerry Mina sea titular. "Con Mina pensamos que nos tiene que ayudar en lo que queda de temporada, desde luego el que pueda entrar en la lista es una posibilidad que contemplamos", mencionó.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Espanyol:



Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta o André Gomes, Messi y Suárez.



Espanyol: Pau López; Marc Navarro, Óscar Duarte, Naldo, Aarón; Jurado, Darder, David López, Melendo; Sergio García y Gerard Moreno.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.