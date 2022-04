En el último minuto del partido, el árbitro pitó un penal a favor del Barcelona vs. Frankfurt. El encargado de ejecutarlo fue Memphis Depay que no falló y le dio el segundo gol a los azulgranas; sin embargo, no les alcanzó, ya que el encuentro terminó tras sumar en el marcador.

La jugada se originó en el descuento. N’Dicka cometió una falta sobre De Jong. Tras una disputa aérea, el jugador del Frankfurt le dio un codazo al delantero proveniente del Sevilla.

El árbitro no dudó, le colocó tarjeta amarilla y, al ser la segunda, terminó expulsado, motivo por el que no podrá estar en el partido de semifinales.

Depay disparó al palo, pero, un rebote hizo que el esférico entrara y el árbitro confirmara el segundo tanto. Los blaugranas quisieron poner el acelerador, pero no lo lograron porque se habían cumplido los 10 minutos de suplementario y el juez del choque por Europa League pitó el final en el Camp Nou.

Gol de Memphis Depay, el Barça se pone 2-3 pero ya es imposible #EuropaLeague pic.twitter.com/U4X3cykZVr — FC Barcelona México 🇲🇽 (@fcbarcelonaesmx) April 14, 2022

FC Barcelona se quedó sin Europa League

El FC Barcelona, favorito al título en la Europa League, quedó eliminado por sorpresa este jueves en cuartos de final al perder 3 a 2 en casa ante el Eintracht Frankfurt, con el que había empatado 1-1 en la ida en Alemania.

El equipo de la capital financiera alemana, que jugará en semifinales contra el West Ham inglés, dejó muy herido al Barça en la primera mitad gracias a los zarpazos del serbio Filip Kostic (minuto 4 de penal) y del colombiano Rafael Santos Borré (36).

En la segunda mitad, Kostic (67) amplió la cuenta de los suyos y en el descuento Sergio Busquets (90+1) y el neerlandés Memphis Depay (90+10 de penal) acortaron, sin poder culminar la remontada.