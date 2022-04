A solo un día del importante duelo de FC Barcelona vs. Frankfurt por cuartos de final de la Europa League, Xavi Hernández brindó conferencia a la prensa. El entrenador azulgrana sostuvo que su equipo tiene “la obligación de ganar y jugar bien”.

“Esto es el Barça y tenemos la obligación de ganar y jugar bien. Los que conocemos la casa sabemos que se trata de ser excelentes en todo lo que hacemos. El Barça es el club más exigente del mundo porque tenemos la obligación de ganar jugando bien y esto es lo difícil; es el club más complicado del mundo”, respondió Xavi tras ser consultado por el objetivo del club blaugrana.

El entrenador catalán dejó claro que sus resultados no dependen de lo que realice el Real Madrid: “A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Desde hace casi 40 años, cuando vino Cruyff, se puso un listón. No sé la idiosincrasia del Madrid, tiene un gen competitivo muy grande”.

El partido de ida finalizó en empate (1-1) y Xavi tiene claro que en el Camp Nou deben mejorar: “Hay que minimizar los contraataques y defender más con la pelota. Tenemos que competir mejor. En la ida nos complicaron y hay que ser mejores futbolísticamente ante un rival que tiene las cosas claras”.

El DT de Barcelona pidió el apoyo de todos los aficionados para el duelo de este jueves: “Necesitamos que el ambiente sea caliente, que presione, que apriete, eso es clave para nosotros. Sé que no nos fallarán”.

Además, Xavi recordó que, aunque la Europa League no “esté tan valorada”, según dijo, es “un título europeo” que les “hace ilusión” a él y a sus jugadores.

Destacó el trabajo del conjunto blanco y el ‘Submarino Amarillo’ en la Champions League. Para Xavi, que ambos equipo llegaran a semifinales demostró que “LaLiga no está tan lejos de la Premier League”. Asimismo, el ex jugador blaugrana sostuvo que deben estar en la próxima Liga de Campeones: ”Nuestro objetivo el año que viene es jugarla”.