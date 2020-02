Barcelona vs. Getafe EN VIVO | ONLINE TV Juegan este sábado 15 de febrero del 2020 por la fecha 24 de LaLiga Santander en el estadio Camp Nou de Barcelona desde las 10:00 a.m. (hora peruana) con transmisión de ESPN para Latinoamérica y por Movistar LaLiga para España. Los que Quique Setien están a tres puntos del líder Real Madrid y no pueden fallar si quieren mantenerse en la pelea por el título.

El Barcelona y el Getafe medirán dos estilos antagónicos en el Camp Nou, escenario del enfrentamiento liguero más igualado de los últimos tiempos entre ambos equipos gracias al buen momento de los hombres de José Bordalás, terceros en la clasificación a siete puntos de distancia de su rival.

Al Barcelona, tras su eliminación de la Copa del Rey la semana pasada en Bilbao (1-0), y después de haber levantado el partido en el campo del Betis (2-3), se le aparecerá uno de los fantasmas que le ha perseguido durante años. No es otro que el fútbol de Bordalás, que ha llevado a los dos técnicos a convivir con cierta tensión y que mañana se reavivarán el morbo de un saludo previo al choque que no se ha producido en anteriores encuentros.

El examen contra el Getafe es mayúsculo para el cuadro azulgrana, y no sólo porque le visita el tercer clasificado. También por el sufrimiento que experimenta ante rivales que le presionan arriba, por la contundencia del equipo madrileño y por un estilo de fútbol que puede sacar de sus casillas al cuadro de Setién.

Lionel Messi arenga a jugadores de Barcelona y consigue remontar a Betis

A diferencia de lo previsto, el Barcelona ha podido preparar el partido contra el Getafe con más días de descanso y sin la agenda cargada por partidos entre semana. Sin embargo, mantiene su atención puesta en el mercado para contratar un delantero si finalmente LaLiga le concede el permiso por la baja de larga duración de Ousmane Dembélé, que esta semana fue operado de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

Ante la ausencia de refuerzos, el Barcelona volverá a sacar delante un trío con lo que tiene (Messi, Griezmann y Ansu Fati), aunque contra el Sevilla Setién apostó por poblar el centro del campo con más hombres (Busquets, Sergi Roberto, De Jong y Arturo Vidal) y dejar al joven Ansu todo el partido en el banquillo, ya que los tres cambios que hizo sólo afectaron a la defensa y a potenciar la medular.

Mientras, el Getafe intentará reducir la diferencia de siete puntos respecto a su rival rompiendo una maldición: nunca, en sus catorce enfrentamientos con el Barcelona, ha ganado en el Camp Nou. Sus mejores registros, tres empates, los consiguió en las temporadas 2007/08 (0-0), 2008/09 (1-1) y 2017/18 (0-0). Ahora, Bordalás y sus jugadores, intentarán asaltar un feudo prohibido.

Para conseguirlo, tendrá que enfrentarse a un equipo absolutamente opuesto y que pelea por no descolgarse del Real Madrid en su lucha por el campeonato. El Barcelona de Setién y el Getafe de Bordalás chocan en ideas y en propuestas futbolísticas. Son absolutamente diferentes, pero igualmente válidos.

Sin duda, será un choque interesante que el Getafe repetirá cinco días después contra el Ajax, su siguiente rival en unas jornadas de infarto para la entidad madrileña.

Barcelona enfrentó al Betis por LaLiga

Barcelona vs. Getafe | LaLiga Santander | Horarios en el mundo

Perú 10:00 a.m. | ESPN

España 4:00 p.m. | Movistar LaLiga

México 9:00 a.m. |

Colombia 10:00 a.m. |

Ecuador 10:00 a.m. |

Bolivia 11:00 a.m. |

Venezuela 11:00 a.m. |

Argentina 12:00 p.m. |

Brasil 12:00 p.m. |

Chile 12:00 p.m. |

Paraguay 12:00 p.m. |

Uruguay 12:00 p.m. |

Barcelona vs. Getafe: Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; De Jong, Busquets, Vidal o Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Getafe: Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera; Kenedy, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata, Jorge Molina.

Barcelona vs. Getafe: Aquí se jugará el partido