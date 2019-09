Barcelona vs Getafe: Hora y canal de TV para ver transmisión del partido por fecha 7 de LaLiga

Barcelona vs Getafe. 'Azulgranas' visitan este sábado a los 'Azulones' en el Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 7 de LaLiga de España. El partido arrancará a las 9:00 a.m. de Perú y Colombia (11:00 a.m. de Argentina / 4:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Getafe vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Sin los lesionados Lionel Messi y Ansu Fati, Barcelona se mide con Getafe en busca de su primer triunfo de visita en la presente temporada de LaLiga. Culés marchan en la casilla 7 con 10 puntos, a 4 del líder Real Madrid.

Barcelona atraviesa una irregular campaña, pues no puede lograr 2 triunfos al hilo en el campeonato, preocupando a todos sus hinchas a lo largo del mundo. Incluso en la Champions League no pasaron del empate a cero con Borussia Dortmund.



Ernesto Valverde, técnico de Barcelona, pondrá todas sus fichas en Antoine Griezmann y Luis Suárez. Este último aún no logra encontrar su verdadero nivel. El otro que arrancará como titular tras lesión es Ousmane Dembélé.



Getafe, por su parte, viene de un empate 3-3 con Valencia en condición de visita que lo pusieron décimo en la tabla de posiciones de LaLiga con 7 unidades. Locales no pierden hace 5 partidos.

Barcelona vs Getafe: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Arthur, Dembélé; Griezmann, Suárez.



Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina.