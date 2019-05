Barcelona vs Getafe EN VIVO Con Messi y Arturo Vidal, chocan por la Liga Santander

Barcelona vs Getafe : ONLINE TV EN VIVO El cuadro azulgrana enfrenta al equipo de los Azulones este domingo en el Camp Nou por la fecha 37 de la Liga Santabnder. Barcelona va por una victoria ante Getafe para recuperarse de la eliminación de la Champions League. (11:30 a.m. hora peruana) (TV: ESPN para América) (18:30 horas españolas) (TV: Bein LaLiga para España)



El partido Barcelona vs Getafe será la primera exposición de los jugadores culés tras su eliminación de la Champions League por parte de Liverpool con una remontada histórica (4-0), que lo dejó sin la posibilidad de disputar la final.



El encuentro Barcelona vs Getafe también servirá a los dirigidos por el técnico Ernesto Valverde, para prepararse para sellar la Liga Santander con pleno de triunfos y sacar lustre al título de campeón conseguido fechas atrás. Asimismo, los culés tienen en la mira la final de la Copa del Rey ante Valencia.



El duelo Barcelona vs Getafe tendrá un equipo necesitado y al otro sin presión. El equipo de los Azulones necesitan un triunfo para asegurar el cuarto lugar de la tabla de posiciones y el cupo a la próxima Champions League 2019-2020.



Los azulgranas han sumado dos derrotas seguidas (Champions League y Liga Santander) por lo que la premisa para el choque Barcelona vs Getafe será volver a la senda del triunfo en el torneo español.

Video: Gol 3 de Barcelona

Dos equipos estarán interesados en este compromiso. Valencia (5°) -rival en la final de la Copa del Rey- y Sevilla (6°). Ambos en puestos de clasificación a la Europa League, pretenden arrebarle el cuarto lugar a los Azulones tras el Barcelona vs Getafe.



Sin premuras y buscando el descanso de sus figuras, Valverde podría alternar el once del Barcelona vs Getafe con la presencia de los canteranos Riqui Puig y Abel Ruiz. Además, se espera la vuelta a la titularidad del arquero Jasper Cillessen.



El DT azulgrana no podrá contar con Rafinha Alcantara, Ousmane Dembélé, Luis Suárez y Arthur Melo. En todos los casos por lesión.



Con 58 puntos, aventaja en tres a Valencia y Sevilla, pero con el conjunto valenciano tiene perdida la diferencia de goles, por lo que una derrota en el Camp Nou unida a un triunfo del equipo de Marcelino contra el Alavés le quitaría la cuarta plaza.

Barcelona vs Getafe EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por ESPN y Bein LaLiga con Messi por la Liga Santander Barcelona vs Getafe EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por ESPN y Bein LaLiga con Messi por la Liga Santander

Alineaciones posibles del Barcelona vs Getafe:



Barcelona: Cillessen; Wagué, Umtiti, Lenglet, Semedo; Rakitic, Arturo Vidal, Aleñá; Malcom, Messi, Coutinho.

Getafe : David Soria; Damián, Miquel, Djené, Cabrera; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Olivera; Ángel, Jorge Molina.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.