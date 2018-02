Barcelona vs Getafe: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro azulgrana recibe este domingo al 'Geta' en el Estadio Camp Nou por la fecha 23 de la Liga Santander. El partido iniciará a las 10:15 a.m. (4:15 p.m. en España) por la señal de ESPN 2.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Getafe vía Internet? Trompe.pe. , te traerá el minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona, líder de la Liga Santander, buscará el triunfo ante Getafe para no dejar que sus más cercanos seguidores se acerquen. Los de Ernesto Valverde tienen 6 puntos de diferencia sobre el segundo de la tabla de posiciones: Atlético Madrid.



Barcelona viene lograr la clasificación a la final de la Copa del Rey tras vencer 2-0 a Valencia. Los culés lucharán con los sevillanos para levantar dicho trofeo.



En cuanto al partido de este domingo, Barcelona recibirá a Getafe con varias bajas en defensa. Samuel Umtiti (suspensión), Thomas Vermaelen (lesionado), y Gerard Piqué (lesionado) no fueron convocados para el cotejo.



Por tanto, el colombiano Yerry Mina podría estar desde el arranque en la zaga central de Barcelona junto a Sergio Busquets, que bajaría para ocupar el puesto de último.



Barcelona vs Getafe: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Sergio Busquets, Yerry Mina, Digne; Rakitic, Paulinho, Coutinho; Aleix Vidal, Messi y Luis Suárez.



Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Portillo, Arambarri, Fajr, Amath; Gaku o Ángel y Jorge Molina.