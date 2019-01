Barcelona vs Getafe: EN VIVO Con Messi, Suárez y Dembélé, chocan por la Liga Santander

Barcelona vs Getafe : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro culé enfrenta a los azulones este domingo en el estadio Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 18 de la Liga Santander. Barcelona busca una victoria ante Getafe para consolidarse en el liderato. (2:45 p.m. hora peruana) (20:45 horas españolas) (TV: DirecTv para América) (Tv: Movistar Partidazo para España)



Barcelona vs Getafe será el primer partido del año para los azulgranas tras la para por las fiestas navideñas y un triunfo podría encaminar el título de la Liga Santander.



Previo al Barcelona vs Getafe, los culés han ganado cuatro partidos seguidos con una media superior a los 3 goles por partido. No obstante, el rival llega en su mejor momento tras mantener el invicto en los últimos seis partidos con cuatro victorias (Liga Santander y Copa del Rey)



Los azulgranas encaran el Barcelona vs Getafe con optimismo. Además de su supremacía sobre los locales jugará conociendo el resultado de sus perseguidores que se enfrentan en la jornada: Sevilla vs Atlético Madrid.

Barcelona vs Celta de Vigo: Gol de Lionel Messi (Fuente: ESPN 2)

Con 37 puntos, el equipo de Lionel Messi sacó una ventaja de 3 puntos sobre el Atlético Madrid y cinco sobre Sevilla. Cualquier resultado entre ambos en el mejor de los casos lo dejaría a cinco puntos del segundo siempre y cuanto gane el equipo del técnico Ernesto Valverde.



Para el partido Barcelona vs Getafe, el DT Valverde tiene previsto mantener la fórmula ganadora y defensivamente eficaz con Arturo Vidal, Busquets y Rakitic. Lionelo Messi y Luis Suárez irán en el ataque junto a Dembélé.



Para el Barcelona vs Getafe, se espera el debut del colombiano Jeison Murillo. Además, Sergi Roberto y Malcom están aptos para jugar tras sendas lesiones.

Los Azulones reciben a los azulgranas en su momento ideal: el segundo mejor arranque de la historia con 25 puntos y en el sexto lugar de la tabla en zona de clasificación a la Europa League.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Getafe:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Dembélé y Suárez.

Getafe : David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Portillo o Mata; Ángel y Jorge Molina.

