Barcelona vs Girona: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Barcelona vs Girona : EN DIRECTO ONLINE TV Los azulgranas enfrentan al los Albirrojos en el Camp Nou este sábado por la fecha 25 de la Liga Santander. Barcelona va por una victoria ante Girona que lo encamine al título. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



Barcelona vs Girona es la oportunidad de los azulgranas de recuperar el rumbo luego de sumar solo un triunfo en los últimos tres partidos en la Liga Santander. Dejaron escapar cuatro puntos y permitieron el acecho de Atlético Madrid, que marcha segundo a siete puntos de diferencia.



Barcelona vs Girona llega también luego del empate ante Chelsea como visitante por los octavos de final de la Championes League. Un resultado reconfortante que inclina la balanza a favor de los culés con miras a la siguiente fase que se define en el Camp Nou.



No obstante, el equipo azulgrana enfrenta al club que ha causado más de una grata impresión desde en la temporada y que sin mayores pergaminos busca meterse en la Europa League 2018-2019. Por ello, el Barcelona vs Girona será complicado.

Barcelona 1-1 Chelsea: resumen y goles

Sin duda uno de los mayores adversarios del cuadro que dirige Ernesto Valverde será el resto físico. El Barcelona vs Girona es parte de un calendario apretado que significa disputar el triplete: Champions, Liga y Copa del Rey.



Ernesto Valverdem convocado para el partido Barcelona vs Girona a Gerard Piqué, quien estaba en duda. Pero dejó fuera de la lista a Paco Alcácer, André Gomes, Denis Suárez y Yerry Mina.



Pese a ello la ventaja que tienen los azulgranas para el Barcelona vs Girona es que cuenta con todo el plantel disponible. Phil Coutinho y Semedo, ausentes antes Chelsea, están disponibles.

Esto supone que para el Barcelona vs Girona el DT Valverde podría incluir a Dembélé y Coutinho en el equipo titular. Por su parte, la visita pondrá a Cristian Stuani en la ofensiva, quien es el goleador del equipo.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Girona:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Vermaelen, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Suárez y Dembélé.



Girona: Bono; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe o Marc Muniesa, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García o Aleix García, Portu; y Cristhian Stuani.

