Barcelona vs Girona: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Derbi Messi Suárez Liga Santander

Barcelona vs Girona: EN VIVO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al equipo Albirrojo este domingo en el estadio Municipal de Montilivi por la fecha 21 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Getafe para consolidarse en el liderato y restablecer la ventaja luego del triunfo de Atlético Madrid ante Getafe. (10:15 a.m. hora peruana) (16:15 horas españolas) (TV: DirecTv para América) (TV: BeIN Sports LaLiga para España)



Barcelona vs Girona tendrá una cuota de presión para los catalanes ya que el Atlético Madrid -que marcha segundo-acortó la diferencia a solo dos puntos con los azulgranas.



El técnico Ernesto Valverde anunció que el Barcelona vs Girona es su prioridad para lograr el objetivo del título de LaLiga, por ello pese a la seguidilla de partidos y el próximo duelo por los cuartos de final de la Copa del Rey, mandará a su mejor once.



En la previa del Barcelona vs Girona, el equipo culé busca recuperarse de la derrota ante Sevilla por la Copa del Rey, pero también confirmar su paso firme en la Liga Santander. Los Albirrojos tienen una tarea complicada en su intento de volver a la senda del triunfo luego de nueve partidos seguidos sin ganar.



Sin duda, el partido Barcelona vs Girona, es el derbi que ha despertado el interés de toda la ciudad tras las campaña destacada del equipo local, que en el duelo por la primera ronda sorprendió al arrancar un empate.

En la misma sintonía, el DT gerundense dio descanso a sus figuras y para el encuentro Barcelona vs Girona, así vuelven al equipo titular Portu, Bernardo Espinosa, Pedro Porro, Aleix García, Bono, Pere Pons y Cristhian Stuani.



Sin embargo, el cuadro local sufre la baja por lesión de Borja García y Seydou Doumbia con miras al Barcelona vs Girona. En el equipo del club culé, regresan al equipo titular Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez, Philippe Coutinho y Jordi Alba. Valverde no contará con Dembélé lesionado.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Girona:



Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Thomas Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Philippe Coutinho.

Girona : Bono; Pedro Porro, Marc Muniesa, Bernardo Espinosa, Juanpe, Valery Fernández; Pere Pons, Aleix García, Seung-Ho Paik; Portu y Cristhian Stuani.

