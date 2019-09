Barcelona vs Granada: Con Lionel Messi, horarios y canales de TV del partido por fecha 5 de Liga Santander

Barcelona vs Granada. 'Azulgranas' visitan este sábado a los 'Rojiblancos' en el Estadio Nuevo Los Cármenes por la fecha 5 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN para Latinoamérica (Mitele Plus, Movistar+ y Movistar Laliga en España).



¿Vas a seguir el Barcelona vs Granada vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas mucho más.



El Barcelona vs Granada significará el debut de Lionel Messi en la Liga Santander 2019-2020. Esto tras superar lesión que lo alejó de las canchas por 43 días. La 'Pulga' volvió en el empate a cero ante Borussia Dortmund por Champions League.

En lo que va de la Liga Santander, Barcelona no puede ganar fuera de casa, pero espera lograrlo ante Granada con su nuevo tridente en ataque: Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. Este último es el único que jugó todos los partidos con los culés.



Granada, por su parte, viene de dos triunfos al hilo en la Liga Santander (ambos de visita), por lo que se ubica en la casilla 6 del torneo con 7 puntos. El local quiere seguir en ese camino cuando reciba a Barcelona.



Barcelona vs Granada: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Firpo, Busquets, De Jong, Rakitic, Messi, Suárez, Griezmann



Granada: Rui Silva, Díaz, Duarte, Germán, Neva, Azeez, Herrera, Montoro, Puertas, Machís, Soldado.