Barcelona vs Huesca EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por Liga Santander

Barcelona vs Huesca EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este domingo a los 'Oscenses' en el Estadio Camp Nou por la Liga Santander. El partido arrancará a las 11:30 a.m. de Perú por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Huesca vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Luego de la victoria de Real Madrid, Barcelona está obligado a ganar de local a Huesca para igualar los puntos de su clásico rival, líder de la tabla de posiciones con 9 puntos.

Huesca, que ascendió esta temporada, es la sorpresa de la Liga Santander con 4 unidades. ¿Estirará su buen momento cuando juegue ante el vigente campeón? No te pierdas el choque.



Barcelona y Huesca solo se midieron una vez en toda la historia del fútbol español. Fue en la temporada 2014-15 por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los culés golearon en ambos enfrentamientos.

Barcelona vs Huesca: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho, Dembélé; Messi, Suárez.



Huesca: Werner; Miramón, Pulido, Etxeita, Luisinho; Semedo, Musto, Melero, Gallar; Hernández, Longo.