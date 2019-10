Barcelona vs Inter: Horarios y dónde ver TV EN VIVO y EN DIRECTO por fecha 2 del Grupo F de Champions League

Barcelona vs Inter EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' reciben a los 'Negriazules' en el Estadio Camp Nou por la segunda fecha del Grupo F de Champions League. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo por el torneo de la UEFA.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Inter? Pues este miércoles 2 de octubre en el Estadio Camp Nou, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados culés.



¿A qué hora arrancará el Barcelona vs Inter? En Perú, Colombia, Ecuador y México a las 2:00 p.m. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Washington D. C.) a las 3:00 p.m. En Argentina, Chile y Brasil a las 4:00 p.m. En España a las 9:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Inter? ESPN 2 será el encargado de transmitir el cotejo para Latinoamérica. En España por Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. En Estados Unidos por Watch TNT, TUDN USA, UniMás, B/R Live, TNT USA, Univision NOW y TUDN en Vivo.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Inter vía Internet? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También puedes ver por el Facebook de la Champions League

Barcelona vs Inter: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Arthur, Messi; Suárez, Griezmann.



Inter: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sánchez, Lautaro.