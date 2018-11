Barcelona vs Inter de Milán EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por Grupo B de Champions League

Barcelona vs Inter de Milán EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' visitan este martes a los 'Negriazules' en el Estadio Giuseppe Meazza por la fecha 4 del Grupo B de Champions League. El partido arrancará a la 3:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Inter de Milán? Trome.pe , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Una de las grandes novedades del Barcelona vs Inter de Milán es la incorporación de Lionel Messi, quien estuvo fuera de las canchas por rotura en el brazo derecho. Pese a que viajó con el equipo, el delantero argentino aún no recibe el alta médica.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Barcelona de Ernesto Valverde viene de una sufrida victoria 3-2 ante Rayo Vallecano por Liga Santander, donde es el líder con 24 puntos. Culés suman 5 victorias consecutivas en todas las competiciones.

Inter de Milán, por su parte, acumula 7 triunfos al hilo en la Serie A de Italia. Es segundo en el torneo local con 25 puntos, a 6 del líder invicto Juventus de Cristiano Ronaldo.



En el duelo de ida por el Grupo B de la Champions League, Barcelona derrotó 2-0 a Inter de Milán en el Camp Nou con goles de Rafinha y Jordi Alba (no jugó Lionel Messi).



Con un triunfo ante Inter de Milán en Italia, Barcelona prácticamente asegurará su pase a octavos de final de Champions League. Cualquier cosa puede pasar en el Giuseppe Meazza.

Barcelona vs Inter de Milán: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Vidal, Dembélé, Suárez.



Inter de Milán: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino, Nainggolan, Perisic; Politano, Icardi.