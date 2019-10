Barcelona vs Inter: VER Todos los CANALES para seguir el choque por Grupo F de Champions League

Barcelona vs Inter VER CANALES EN DIRECTO. Con Lionel Messi en lista de convocados, los culés se miden con los 'Negriazules' en el Camp Nou por segunda jornada del Grupo F de Champions League. Un partidazo de primer nivel que no te lo puedes perder.



Barcelona e Inter de Milán lucharán por el liderato del Grupo F de Champions League, donde todos tienen un punto. En la otra llave de este cuadro Borussia Dortmund visitará a Slavia Praga.

Grupo F de Champions League

El Barcelona vs Inter lo puede seguir desde las 2:00 p.m. de Perú. Pero si lo seguirás desde otro país, revisa aquí más horarios del choque por Champions League. También puedes revisa el minuto a minuto del Trome.pe.



ESPN 2 transmitirá el encuentro para Latinoamérica. Mientras que en España puedes conectarte a Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. En Estados Unidos por TUDN USA, UniMás y Univision NOW.



Otra forma de ver el Barcelona vs Inter es conectándote al Facebook Watch de la Champions League. Solo debes buscar la página a la hora del partido y disfrutar de la misma desde cualquier plataforma.

Barcelona vs Inter: último 5 enfrentamientos por Champions League



- Inter 1-1 Barcelona (2018)

- Barcelona 2-0 Inter (2018)

- Barcelona 1-0 inter (2010)

- Inter 3-1 Barcelona (2010)

- Barcelona 2-0 Inter (2009)



Barcelona enfrentará a Inter con algunas bajas. Ansu Fati y Jordi Alba no estarán por lesión. Mientras que Lionel Messi esperará su momento en el banco de suplentes tras recuperación.



Barcelona vs Inter: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Arthur, Pérez; Suárez, Griezmann.



Inter: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sánchez, Lautaro.