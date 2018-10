Barcelona vs Inter EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE por Grupo B de Champions League

Barcelona vs Inter EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' reciben este miércoles a los 'Negriazules' en el Estadio Camp Nou por la tercera fecha del Grupo C de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Inter vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona e Inter se ven las caras en busca del liderato del Grupo C de la Champions League. Ambos tienen 6 puntos, aunque los culés con mejor diferencia de goles. El coque tendrá una gran ausente: Lionel Messi (lesión).

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Lionel Messi no podrá estar en el Barcelona vs Inter tras fractura en el radio del brazo derecho. El delantero argentino no pisará una cancha por las próximas 3 semanas. Es decir, tampoco jugará el partido de vuelta con los italianos (6 de noviembre).



El francés Ousmane Dembélé será el reemplazante de Lionel Messi en el once titular de Ernesto Valverde. Estará junto al brasileño Philippe Coutinho y al uruguayo Luis Suárez.



Barcelona viene de ganar 4-2 a Sevilla, un resultado que le permitió volver al liderato de la Liga Santander. Inter, por su parte se llevó el clásico ante Milán por 1-0 con gol del argentino Mauro Icardi.



Inter tampoco contará con un jugador fundamental de su esquema. Se trata del mediocampista belga Radja Nainggolan, quien sufrió un esguince de tobillo.



Barcelona vs Inter: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Dembélé; Coutinho, Suárez.



Inter: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic, Martínez, Perisic; Politano, Icardi.