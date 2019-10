Barcelona vs Inter EN VIVO Partidazo en el Camp Nou por el Grupo F de Champions League

Barcelona vs Inter TV ONLINE. El equipo de Ernesto Valverde prepara el Estadio Camp Nou para medirse con el cuadro italiano de Antonio Conte. Esto por la segunda fecha del Grupo F de Champions League, desde las 2:00 p.m. de Perú y Colombia (4:00 p.m. de Argentina / 9:00 p.m. de España) por ESPN 2 para Latinoamérica.



El Barcelona vs Inter marcará el regreso a convocatoria de Lionel Messi. La 'Pulga' estuvo lesionado por segunda vez en la temporada y no jugó el último fin de semana ante Getafe por Liga Santander.



Pese a que Lionel Messi entrenó con el equipo de manera normal, el DT de Barcelona no lo metería desde el arranque con Inter en condición de local. Su lugar sería ocupado por Carles Pérez. Ojo, tampoco estará Ansu Fati por lesión.

Por tanto, Barcelona pondrá todas sus fichas en Luis Suárez y Antoine Griezmann, quienes empiezan a convertirse en un dupla letal de cara al arco. Ambos esperan hacer tridente demoledor con Lionel Messi.



Barcelona viene de 2 triunfos al hilo en la Liga Santander, donde marcha en la casilla 4 de la tabla de posiciones con 13 puntos, a 2 del líder Real Madrid.



Inter de Milán, por su parte, tendrá a Alexis Sánchez, ex Barcelona, junto a Lautaro Martínez. Pero el que quedó fuera es Romelu Lukaku. Italianos son punteros de la Serie A con 18 unidades. Será un partidazo.



Barcelona vs Inter: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong, Arthur, Pérez; Suárez, Griezmann.



Inter: Handanovic; Godín, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sánchez, Lautaro.