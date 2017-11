Barcelona vs Leganés: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO la Liga Santander

Barcelona vsLeganés: EN VIVO EN DIRECTO Los azulgranas enfrentan al cuadro de los 'Pepineros' este sábado en el Estadio Municipal de Butarque por la fecha 12 de la Liga Santader. Barcelona busca una victoria ante Leganés que lo consolide en el liderato. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: ESPN en América) (16:15 horas españolas) (TV: BeIN Sports en España)



Barcelona visita Butarque tras el parón por los compromisos internacionales con el objetivo de seguir prolongando sus buenas actuaciones ligueras, que hasta el momento se han saldado con diez victorias y un solo empate.



Enfrente estará un Leganés que ha sorprendido en el arranque de curso y que volverá a ejercer como local tras jugar sus dos últimos encuentros a domicilio, y caer en ambos ante el Sevilla y el Valencia.



Será la tercera vez que estos conjuntos se encuentren tras los dos precedentes del año pasado, el último de ellos en el Camp Nou. Ese encuentro se decidió con un penalti en los instantes finales, motivo por el que el anfitrión tiene ciertas ganas de 'revancha' que se suman a la motivación que ya de por sí implica enfrentarse a los azulgrana.



La expectación se trasladará también a la grada, donde se espera una gran entrada pese a que los abonados han tenido que pagar por su entrada. Se debe a que la entidad decidió que este sea uno de los dos posibles 'días del club' que ya habían anunciado en pretemporada.

Más allá de su relevancia deportiva el enfrentamiento servirá asimismo de altavoz social puesto que el Leganés ya ha confirmado que vestirá su segunda equipación, que a principio de temporada se anunció como muestra de apoyo a la lucha contra la violencia de género.



En cuanto al equipo que pondrá en liza Asier Garitano, el técnico ha desvelado pocos detalles durante la semana por lo que resulta difícil anticipar quiénes formarán tanto en defensa como en ataque. Lo que sí es seguro es que no estará el canario Omar Ramos por problemas físicos.



Barcelona acude con un eje defensivo mermado por una nueva baja, la de Javier Mascherano, que estará fuera unas cuatro semanas, y cuya ausencia compromete el calendario inminente de los azulgrana.



A pesar de esta baja, la defensa del Barça exhibe una solvencia más que contrastada, ya que en once jornadas sólo ha encajado cuatro tantos: un guarismo que está a la altura del que ofrece el ilusionante Leganés, que se ha encaramado a las puertas de los equipos que están clasificados en las posiciones de la Liga Europa.



El Barça llega a Leganés por segundo año consecutivo, tras un anterior episodio en el que el equipo azulgrana goleó 1-5 en la jornada 4, aunque los de Luis Enrique Martínez no tuvieron un partido fácil, en una apuesta de tres centrales y precedidos de un cartel de presentación por parte del equipo madrileño que rezaba: "Que sea lo que Dios quiera". en un guiño al astro argentino Lionel Messi.



Para el acto de mañana, los azulgrana, además de la baja de Mascherano, tienen en la enfermería a Sergi Roberto y a André Gomes. No se esperan aventuras tácticas como el año pasado, y por ello Ernesto Valverde parece estar más cerca del 4-4-2 o el 4-3-3, lo que llevará a una defensa de cuatro hombres, con Semedo, Piqué, Umtiti y Jordi Alba.



La recién finalizada parada de selecciones, en la que la mayoría de azulgranas han estado participando en partidos oficiales o amistosos, podría propiciar rotaciones, especialmente por los dos partidos que llegan tras el de Butarque: contra el Juventus y Valencia.



En el caso del rival italiano, el Barcelona dispondrá de una ocasión inmejorable en el campo de la Juve: de ganar o empatar, no sólo tendría la clasificación asegurada para octavos, sino que lo haría como primero de grupo, a falta de una jornada.



En el caso del Valencia, si valencianistas y azulgrana llegan a Mestalla con la misma diferencia de puntos (cuatro), al Barcelona le aparece una gran ocasión para abrir una importante brecha con el segundo.



A quien también espera el Barcelona con mucha ilusión es a su ariete, el uruguayo Luis Suárez, que durante este parón se ha quedado en la Ciudad Deportivo mejorando su físico y recuperándose de molestias. El jugador barcelonista no ha dejado de jugar con su equipo, pero tenía una necesidad imperiosa de descansar, y lo que también desea el barcelonismo que este regreso sea un punto de inflexión para que recupere la puntería, ante la negación goleadora que lleva esta temporada.

Alineaciones probables del Barcelona vs Leganés:



Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Muñoz, Diego Rico; Gabriel, Rubén Pérez; Szymanowski, Amrabat, Eraso; Beauvue.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Denis Suárez; Messi, Luis Suárez, Gerard Deulofeu.