Barcelona perdió: Dos goles de Leganés en un minuto aplastaron a culés tras grave error de Gerard Piqué

Óscar Rodríguez y El Zhar anotaron en el partido Barcelona vs Leganés en el estadio Municipal de Butarque por la fecha 6 de la Liga Santander.



Dos goles de Oscar Rodríguez y El Zhar nada más comenzar la segunda parte permitieron al Leganés dar la vuelta al marcador y ganar por 2-1 al líder Barcelona, para sumar tres puntos y abandonar el puesto de colista de la Liga Santander.



El primer gol del partido fue para el Barcelona. El brasileño Philippe Coutinho marcó a los once minutos tras recibir en la frontal un balón raso desde la banda derecha y lanzar un disparo potente que no pudo atajar Cuéllar.



En la segunda mitad, en solo un minuto, del 52' al 53', el Leganés dio la vuelta al marcador con dos goles. El primero de El Zhar, que remató de cabeza un centro en el segundo palo anticipándose a Vermaelen, y el segundo por medio de Oscar Rodríguez, que aprovechó un fallo de Piqué para 'fusilar' dentro del área a Ter Stegen

Barcelona vs Leganés: Goles El Zhar y Rodríguez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.