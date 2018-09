Barcelona vs Leganés EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE por Liga Santander

Barcelona vs Leganés EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' visitan este miércoles a los 'Pepineros' en el Estadio Municipal de Butarque por la fecha 6 de la Liga Santander. El partido arrancará a la 1:00 p.m. de Perú (8:00 p.m. de España).



¿Vas a seguir el Barcelona vs Leganés vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona de Lionel Messi viene de empatar 2-2 con Girona de local, un resultado que permitió a Real Madrid igualar en la punta a los culés con 13 puntos.

Ahora Barcelona se medirá con el último de la Liga Santander, el Leganés, que solo tiene un punto y tendrá que esforzarse muchísimo para hacerle daño a los de Ernesto Valverde.



Pensando en el duro calendario, el técnico de Barcelona guardaría a dos de sus principales figuras: Luis Suárez y Ousmane Dembélé no estarían frente a Leganés. Ambos jugadores estuvieron en todos los partidos de la temporada.



Munir y Arthur ingresarían al once del Barcelona en lugar de los jugadores mencionados. El que sí estará el Lionel Messi, quien estará acompañado de Coutinho.



Barcelona vs Leganés: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Coutinho. Messi, Munir.



Leganés: Cuéllar, Juanfran, Bustinza, Siovas, Silva, Pérez, Vesga, El Zhar, Rolan, Rodríguez, Carrillo.