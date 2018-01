Barcelona vs.Levante : EN DIRECTO ONLINE TV Azulgranas se enfrentan a cuadro de los 'Granotas' hoy en el estadio Cam Nou por la fecha 18 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Levante para consolidarse en el liderato. (10:15 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv 610 para América) (16:16 horas españolas) (TV: BeIN Sports para España)



Después de la solvente victoria en el Bernabeu (0-3) y de aprovechar los traspiés de sus perseguidores para aumentar su ventaja al frente de la clasificación, el Barcelona busca una nueva victoria este domingo ante un Levante que ha cerrado el 2017 con una sola victoria en los últimos doce partidos de Liga, pero no ha perdido en sus últimos siete partidos como visitante.



El equipo de Ernesto Valverde vive sus mejores momentos del curso. Acumula 25 partidos sin perder -su última derrota data del pasado agosto (Supercopa de España) - y su fútbol ha ido creciendo paralelamente a los resultados conseguidos.



Además todo le sonríe. En la última jornada liguera vio cómo su ventaja sobre Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid y Sevilla, sus inmediatos perseguidores en la tabla, aumentó y ya dispone de nueve puntos sobre el segundo clasificado y once sobre el tercero.

Barcelona 1-1 Celta de Vigo: Goles y resumen

Así que mañana ante el Levante, los barcelonistas tienen una nueva ocasión de sumar los tres puntos frente a un rival instalado en la parte baja de la tabla.



Después de que Valverde haya dado descanso a Messi, Luis Suárez y Andrés Iniesta en el partido copero ante el Celta en Balaídos, todo indica que los tres estarán de inicio frente al equipo granota. Las únicas bajas por lesión son las de Samuel Umtiti y Paco Alcácer, además de la de Arda Turan, que no cuenta para el técnico, y la de Busquets, por acumulación de tarjetas amarillas.



El turco puede ser uno de los protagonistas de un mercado invernal que se adivina agitado para los azulgrana, después de que Javier Mascherano tenga un pie y medio en el fútbol chino y el Barça esté negociando la posibilidad de contratar en su lugar al colombiano Yerri Mina (Palmeiras). Además, todo apunta que en los próximos días el club azulgrana podría acometer la contratación del brasileño del Liverpool, Philippe Coutinho.



Ante los levantinos, Valverde podría contar con una defensa formada por Piqué y Vermaelen en el eje con Semedo y Alba en los laterales. En el centro, Rakitic sustituirá al sancionado Busquets, mientras que a la medular regresaría Iniesta, que no jugó ante el Celta.



Sergi Roberto, habitual en el lateral derecho, podría tener una oportunidad en el medio del campo, mientras que Paulinho completaría la medular. Adelante, Messi y Luis Suárez, que está en plena racha goleadora, son fijos. Durante el partido se espera que Ousmane Dembélé, que regresó ante el Celta después de 111 días de baja, pueda jugar unos minutos para ir reintegrándose en el equipo.

Por su parte, el Levante llega al partido de Camp Nou tras haber cerrado el año 2017 con una sola victoria en los últimos doce partidos de Liga, pero no ha perdido en sus últimos siete partidos como visitante.



El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha convocado a Coke Andújar, primer fichaje del Levante en este mercado de invierno y que ya debutó el pasado jueves en Copa del Rey, y ha recuperado a Cheick Doukouré, lesionado desde el pasado 28 de noviembre de 2017.



El técnico asturiano tiene, además, las bajas por sanción de José Campaña, Enis Bardhi y José Luis Morales, no puede contar con los lesionados Roger Martí ni Chema Rodríguez y prescindió por decisión técnica de Mitch Langerak.



El serbio Sasa Lukic ocuparía el puesto de Campaña, Iván López 'Ivi' jugaría en lugar de Morales y Rober Pier podría actuar en el centro del campo en lugar de Bardhi para dotar al equipo de mayor poder defensivo.



Además, el lateral Pedro López sufre un fuerte golpe en el tobillo izquierdo y si no se recupera a tiempo Coke actuaría como lateral derecho, mientras que el delantero Nano Mesa partiría en la formación inicial en detrimento de Emmanuel Boateng.

Alineaciones probables del Barcelona vs Levante:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba; Rakitic, Iniesta, Sergi Roberto, Paulinho; Messi y Luis Suárez.



Levante: Oier, Pedro López o Coke, Postigo, Cabaco, Luna, Lerma, Lukic, Rober Pier, Ivi, Jason y Nano.

