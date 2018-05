Barcelona vsLevante : EN VIVO EN DIRECTO El equipo azulgrana enfrenta al cuadro valenciano este domingo en el estadio Ciudad de Valencia por la fecha 37 de la Liga Santander. Barcelona campeón,va por un triunfo ante Levante por el récord histórico. (1:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 3 para América) (20:45 horas españolas)(TV: Bein Sports para España)



El Barcelona vs Levante será el penúltimo escollo para los azulgranas para lograr un registro casi imposible. Con el título entre manos, lo que queda en juego es acabar la liga sin perder ningún partido de los 38 en disputa. Los culés fueron invencibles en toda la temporada.



Si Barcelona logra mantenerse sin perder en la temporada se convertiría en el único equipo en lograrlo desde los años 30.



Además el Barcelona vs Levante pondrá a prueba el funcionamiento del equipo, sin Lionel Messi, que no fue convocado por el técnico Ernesto Valverde. El argentino no está lesionado y se trata de un descanso previo al cierre de temporada en el Camp Nou ante Real Sociedad.

Para el rival, el duelo Barcelona vs Levante, no tiene mayor expectativa que enfrentar al grande de España y buscar la hazaña si logra quitarle el invicto a solo una jornada del final de la liga. Los locales se salvaron del descenso y nunca compitieron por un cupo a un torneo europeo.



En la previa del Barcelona vs Levante, el equipo también azulgrana de Valencia, llega con la mejor racha de los últimas temporadas que le permitió permanecer en primera.



Por otro lado, la ausencia de Lionel Messi, pone en juego la distinción europea de la Bota de Oro. Así, el Barcelona vs Levante, pone en riesgo ese galardón en caso Mohamed Salah anote en el último partido de la Premier League. No obstante, el Pichichi de España lo tiene asegurado con 34 goles.



Pero para el Barcelona vs Levante no será la única ausencia en la convocatoria de los culés. Valverde no contará con Samuel Umtiti lesionado y Sergi Roberto suspendido. Pero Rakitic, Jordi Alba y Luis Suárez volverían al equipo titular.



En el caso del técnico de Levante Paco López los jugadores golpeados y que quedaron fuera de la convocatoria son: Iván López, Toño García, Raúl Fernández y Cheick Doukouré.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Levante:



Barcelona: Cillessen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Coutinho, Dembélé, Alcácer y Luis Suárez.

Levante : Oier, Pedro López o Coke, Chema o Cabaco, Postigo, Luna, Campaña, Lerma, Bardhi, Morales, Roger y Boateng.

