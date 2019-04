Barcelona vs Levante: EN VIVO Azulgranas buscan sellar el título de la Liga Santander

Barcelona vs Levante: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV El equipo azulgrana se enfrentan al cuadro de los Granotes este sábado en el Camp Nou por la fecha 35 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Levante para coronarse campeón de LaLiga. (1:45 p.m. hora peruana) (20:45 horas españolas) (TV: ESPN 2 para América) (TV: Movistar partidazo para España)



Barcelona vs Levante es el partido que podría quedar en la historia de los hinchas culés, si es que logran ganar y alzar el título de la liga española con tres fechas de anticipación y en casa.



En la previa del Barcelona vs Levante, los azulgranas son líderes con 80 puntos, nueve más que Atlético Madrid que marcha tercero. Así, un triunfo podría servirle para resultar inalcanzable por los Colchoneros a falta de nueve puntos en disputa y teniendo en cuenta que en caso de igualdad de puntaje la ventaja deportiva es para los culés por haberlos superado en enfrentamientos entre ambos.



Sin embargo, un detalle podría cambiar el contexto del Barcelona vs Levante. Atlético Madrid juega horas antes contra Valladolid, y si los dirigidos por Diego Simeone no consiguen un triunfo, los azulgranas saltarán al campo de juego como campeones.

Gol de Barcelona (Fuente Directv)

La posibilidad de que el Levante aplace el título liguero con una victoria en el Camp Nou está casi descartada en el entorno azulgrana. De hecho, el club ha preparado los detalles de la fiesta en caso de alirón.



En el césped, el Barcelona intentará aumentar la racha de 22 partidos sin perder que encadena en la Liga. Su última derrota se remonta al pasado 11 de noviembre. Fue precisamente en el Camp Nou ante el Betis, que se llevó el triunfo (3-4).



Los precedentes son favorables al Barcelona. El Levante ha salido goleado en sus últimas cuatro visitas ligueras al Camp Nou, donde nunca ha ganado en la competición doméstica.



El equipo azulgrana tiene a todos los jugadores de la primera plantilla disponibles a excepción del lesionado Rafinha Alcántara. Con la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el horizonte, Valverde deberá decidir si apuesta por una alineación titular o por un once similar al que presentó el martes en Vitoria, donde Lionel Messi, Arthur Melo y Jordi Alba fueron suplentes, mientras que Ivan Rakitic descansó.

Tampoco se descarta que el delantero Luis Suárez y el central Gerard Piqué, que encadenan tres partidos (Manchester United, Real Sociedad y Alavés) jugando los 90 minutos, puedan entrar en las rotaciones.



El Levante se presenta en el Camp Nou reforzado por su brillante triunfo ante el Real Betis, que le ha alejado tres puntos de la zona de descenso y que rompió con una racha de nueve jornadas seguidas sin ganar.



El entrenador del Levante, Paco López, recupera para este partido a Rubén Rochina, tras cumplir un partido de sanción, y ofrecerá la lista de convocados tras el entrenamiento de esta tarde en el Ciutat de València.



El técnico valenciano podría reservar a alguno de los cinco futbolistas apercibidos de sanción, ya que si Jason, Toño, Postigo, Luna o Roger son amonestados en el Camp Nou se perderían el trascendental choque del sábado 4 de mayo ante el Rayo Vallecano.



De este modo, Luna podría ocupar el lateral izquierdo en detrimento de Toño García, que ha sido titular en los dos últimos partidos en apenas cuatro días. Jason también podría descansar y que Rochina entrase en el equipo.



Paco López podría regresar en el Camp Nou al sistema con cinco defensas y prescindir de Nikola Vukcevic, que se retiró muy cansado en el duelo ante el Betis, mientras que Mayoral y Morales serían la referencia en ataque.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Levante:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Dembélé, Malcom.

Levante : Aitor; Coke, Vezo, Rober, Luna, Vukcevic o Chema, Rochina, Campaña, Morales, Bardhi, Mayoral.

Horarios y Canales Tv en el mundo del Barcelona vs Levante:

Argentina 15:45 ESPN 2

Bolivia 14:45 ESPN 2

Brasil 15:45 FOX Premium 1

Canada 14:45 beIN Sports

Chile 14:45 ESPN 2

Colombia 13:45 ESPN 2 Andino

C.Rica 12:45 SKY Sports

Cuba 14:45 Tele Rebelde

Ecuador 13:45 ESPN 2 Andino

El Salvador 12:45 SKY Sports

Estados Unidos 14:45 - 11:45 beIN Sports 5, beIN SPORTS Ñ, Fanatiz

Guatemala 12:45 SKY Sports

Honduras 12:45 SKY Sports

México 13:45 SKY Sports

Nicaragua 12:45 SKY Sports

Panamá 13:45 SKY Sports

Paraguay 14:45 ESPN 2

Perú 13:45 ESPN 2

Puerto Rico 14:45 SKY Sports

R.Dominicana 14:45 SKY Sports

Uruguay 15:45 ESPN 2

Venezuela 14:45 ESPN 2 Andino

