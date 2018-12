Barcelona vs Levante : EN VIVO ONLINE TV El equipo culé enfrenta al cuadro azulgrana este domingo en el estadio Ciudad de Valencia por la fecha 16 de laLiga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Levante para quedar en solitario en el primer lugar de la tabla de posiciones. (2:45 p.m. hora peruana) (20:45 horas españolas) (TV: DirecTv para América) (TV: Movistar Partidazo para España)



La presión del partido Barcelona vs Levante creció debido a los resultados de los rivales del equipo azulgrana. Atlético Madrid venció a Real Valladolid e igualó el puntaje (31 unidades) de los azulgranas y comparten el liderato en la previa del duelo de la presente jornada.



Además, el Real Madrid acortó diferencias tras su triunfo ante Rayo Vallecano de Luis Advíncula. Los merengues quedaron a solo dos puntos de los culés y Colchoneros. Así el Barcelona vs Levante , podría modificar el panorama de LaLiga cuando se acerca el cierre del año y la primera ronda del torneo español. Incluso Sevilla, que visita a Girona horas antes, podría sumarse a pelotón en la punta de la tabla si gana y suma también 31 puntos.



En la previa del Barcelona vs Levante, el equipo local llega con cuatro partidos invicto (dos empates y otro par de triunfos) en LaLiga y Copa del Rey. Por su parte, el equipo culé recuperó el ritmo de triunfos en el torneo local y consiguió dos victorias seguidas (ante Villarreal y Espanyol) pero en los últimos cinco partidos consiguió cuatro triunfos, salvo el empate ante Tottenham por la Champions League.

Barcelona vs Espanyo: lSegundo Gol de Lionel Messi de tiro libre (Fuente: ESPN)

El técnico Paco López tendrá que afrontar 3 bajas con miras al armado del equipo para el duelo Barcelona vs Levante. Pedro López, Cheick Doukouré y Samu García están lesionados y quedaron fuera de la convocatoria, pero recupera a Sergio Postigo.



El entrenador Ernesto Valverde no quiere sorpresas ya que queda en el recuerdo que precisamente, que el Levante consiguió derrotar al Barcelona en la temporada pasada y rompió la racha de 43 partidos sin perder del equipo azulgrana.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Levante:



Levante: Oier, Jason, Cabaco, Rober, Chema o Postigo, Toño, Campaña, Bardhi, Rochina, Morales y Roger o Mayoral.

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Coutinho o Dembélé, Messi y Luis Suárez.

