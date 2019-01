Barcelona vs Levante EN VIVO con Lionel Messi por los octavos de final de la Copa del Rey

Barcelona vs. Levante EN VIVO ONLINE: Catalanes y valencianos se enfrentan en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa del Rey. El duelo que contará con la presencia de Lionel Messi , se jugará HOY, en el Camp Nou, desde 3:30 p.m., (hora peruana), y lo podrás seguir desde la señal de DirecTV para Latinoamérica.



No desean sorpresas los catalanes en este Barcelona vs. Levante, fue suficiente el 2-1 en contra cosechado en la ida. Lionel Messi y compañía, están en la obligación de volver a colocarse, en el Camp Nou, el cartel de favorito en esta Copa del Rey.



Armar el once para este Barcelona vs. Levante no ha sido una tarea fácil para Ernesto Valverde. Jeison Murillo tendrpoa un puesto en la defensa al lado de Clement Lenglet o Gerard Piqué. Lionel Messi, entró a la lista y jugará al lado del talentoso Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, quien anotó el único gol en la visita a Valencia por la ida de octavos de la Copa del Rey.



FC Barcelona vs. Levante: horarios del partido

México 2:30 p.m.

Perú 3:30 p.m.

Ecuador 3:30 p.m.

Colombia 3:30 p.m.

Bolivia 4:30 p.m.

Argentina 5:30 p.m.

Chile 5:30 p.m.

Uruguay 5:30 p.m.

Paraguay 5:30 p.m.

España 9:30 p.m.



Barcelona vs Levante EN VIVO por octavos de final de la Copa del Rey.(Fuente: La Copa)

El Levante se presenta ante Barcelona con la esperanza de sostener ese histórico 2-1 y avanzar por por séptima a los cuartos de final de Copa del Rey y eliminar a los catalanes como lo hicieron en 1935.



Paco López, entrenador del valenciano, tampoco la tuvo fácil para armar su esquema para este Barcelona vs. Levante. Tuvo la baja de Chema Rodríguez. Además de dar descanso a Roger Martí, Rubén Rochina y Nikola Vukcevic y no ha convocado a Antonio Luna por decisión técnica. Moses Simon fue confirmado como lateral izquierdo, acompañado de Rober, Coke y Postigo en la zaga y con la misión de detener a Lionel Messi y compañía.



Un trajinado José Campaña acompañaría a Prcic y Doukouré en el mediocampo. Mientras que Borja Mayoral y Boateng serán la pareja del ataque valenciano.

FC Barcelona vs. Levante: posibles alineaciones



Barcelona: Cillessen; Semedo, Murillo, Lenglet, Alba; Rakitic, Arthur, Arturo Vidal; Dembéle, Coutinho y Messi.



Levante: Aitor; Jason, Rober, Coke, Postigo; Moses, Prcic, Doukouré, Campaña; Boateng y Mayoral.