Barcelona vs Levante: EN VIVO Con Dembélé, juegan por los octavos de final de la Copa del Rey

Barcelona vs Levante : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta a los 'Granotes' este jueves en el estadio Ciudad de Valencia por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Barcelona busca un triunfo ante Levante para encaminar la serie del torneo español. (3:30 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América) (21:30 horas españolas9 (TV: La 1 TVE)



Barcelona vs Levante será el primer partido de la serie con destino a los cuartos de final. El club azulgrana tiene como objetivo ganar este torne para mantener vigente el objetivo del triplete: Copa del Rey, Liga y Champions League.



En la previa del Barcelona vs Levante, los azulgranas están en el camino correcto para alzarse con los tres trofeos, con un pie y medio en LaLiga, que marcha como líder absoluto y con Olympique Lyon en la mira en Champions.



El Barcelona vs Levante podría significar el debut del último fichaje Jeison Murrillo. Los culés esperan repetir la goleada por cinco goles que le propinó en la liga a los Granotes.

Barcelona vs Getafe: Gol de Suárez (Fuente: LaLiga)

No obstante, los locales están enfocados en LaLiga según el propio técnico Paco López, que espera con ambición llegar a los puestos de clasificación a la Europa League y en el mejor de los casos a la Champions. Por ello para el Barcelona vs Levante presentará variantes.



De cara al Barcelona vs Levante, el DT Granote, decidió dejar fuera de la lista a Rober Pier, Enis Bardhi, Roger Martí, Nikola Vukcevic, Samu García y Antonio Luna.



Una situación parecida es la que atraviesa el técnico Ernesto Valverde con miras al Barcelona vs Levante. El entrenador azulgrana convocó a canteranos para afrontar el duelo y dejó a Lionel Messi y Luis Suárez fuera de la convocatoria.

Así, Cilissen apunta a titular en el arco, junto a Philippe Coutinho en el ataque. Además de Dembélé. Por lo demás será un once titular nuevo para el partido Barcelona vs Levante.



El Barcelona cuenta para el partido con las bajas de los centrales Thomas Vermaelen y Samuel Umtiti, además de la del centrocampista Rafinha Alcántara, quien se recupera desde hace meses de una grave lesión de rodilla.

Alineaciones posibles del Barcelona vs Levante:



Barcelona: Cilessen; Sergi Roberto, Murillo, Lenglet, Juan Miranda; Sergio Busquets, Aleñá, Arturo Vidal; Malcom, Suárez, Coutinho.

Levante : Aitor; Coke, Postigo, Chema, Toño, Simon, Prcic, Douokuré, Rochina, Dwamena o Boateng, Mayoral.

