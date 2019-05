Barcelona vs Liverpool EN VIVO Horarios y canales de TV, semifinales vuelta de Champions League

Barcelona vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO. Españoles e ingleses se ven las caras por el pase a la final de la Champions League 2019. Culés ganaron 3-0 en la ida. En esta nota conoce los horarios y canales de TV del partidazo. ¡Agéndalo!



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Barcelona vs Liverpool? Pues este martes 7 de mayo en el Estadio Anfield de Inglaterra, que seguro lucirá un impresionante marco de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Barcelona vs Liverpool? Todo arranca a las 2:00 p.m. de Perú y Colombia. En Argentina a las 4:00 p.m.. En España a las 9:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

Barcelona vs Liverpool : Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Barcelona vs Liverpool? Los encargados de transmitir el cotejo para Latinoamérica son Fox Sports, Fox Sports 2, ESPN e ESPN 2. En España por Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Barcelona vs Liverpool: Canales en el mundo



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2



¿Vas a seguir el Barcelona vs Liverpool vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Barcelona vs Liverpool: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal, Coutinho; Suárez, Messi.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Fabinho, Origi; Mané, Shaqiri.