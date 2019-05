Barcelona vs Liverpool EN VIVO Dónde y cómo ver CANAL GRATIS Facebook Watch semifinales vuelta de Champions League

Barcelona vs Liverpool EN VIVO ONLINE. Equipos miden fuerzas por semifinales vuelta de Champions League en Inglaterra. En el duelo de ida, los culés se impusieron 3-0 con doblete de Lionel Messi.



Barcelona y Liverpool se verán las caras este martes 07 de mayo en Anfield desde las 2:00 p.m. de Perú, 4:00 p.m. de Argentina y 9:00 p.m. de España. Revisa más horarios abajo.



Barcelona vs Liverpool será transmitido, en Latinoamérica, a través de Fox Sports, Fox Sports 2, ESPN e ESPN 2. ¿Existe otra forma de seguir el cotejo? Sí, vía Facebook Watch.



¿Cómo puedo ver el Barcelona vs Liverpool por Facebook Watch? Primero debes seguir el 'fan page' de la Champions League. Luego busca el EN VIVO en su perfil y listo. Ojo: puedes hacerlo desde tu celular, tablet o PC.

Barcelona vs Liverpool: Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Barcelona vs Liverpool: Canales en el mundo



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2



Barcelona vs Liverpool: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal, Coutinho; Suárez, Messi.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Fabinho, Origi; Mané, Shaqiri.