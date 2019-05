Barcelona vs Liverpool EN VIVO Dónde y cómo ver CANAL GRATIS ONLINE Semifinal ida de Champions League

Barcelona vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO. Españoles e ingleses miden fuerzas por semifinales ida de Champions League. Equipos pondrán lo mejor de su plantilla para dar el primer golpe. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo.



Barcelona y Liverpool chocan este miércoles 1 de mayo en el Estadio Camp Nou desde las 2:00 p.m. de Perú. Pero si lo seguirás desde otro país, revisa la lista de horarios.



Barcelona vs Liverpool : Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.

Fox Sports, ESPN e ESPN 2 son los encargados de transmitir el Barcelona vs Liverpool para Latianoamérica. En Estados Unidos lo puedes ver por Univisión Deportes. En España por Movistar Liga de Campeones.



Barcelona vs Liverpool: Canales en el mundo



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Otra forma de ver el Barcelona vs Liverpool es vía Facebook EN VIVO. Solo tienes que darle 'like' a la página de la Champions League y buscar el partido en su perfil. Gratis y sencillo.



Asimismo, Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del Barcelona vs Liverpool con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona vs Liverpool: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Coutinho, Messi, Suárez.



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino.