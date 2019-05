Barcelona vs Liverpool EN VIVO Partidazo por semifinales vuelta de Champions League

Barcelona vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO. 'Azulgranas' visitan a los 'Reds' este martes en el Estadeio Anfield de Inglaterra por semifinales vuelta de Champions League. El partido iniciará a las 2:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por las señales de Fox Sports e ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Liverpool vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona y Liverpool protagonizarán el choque más atractivo del fútbol mundial. Equipos buscarán el pase a la final de la Champions League. En el duelo de ida, los culés se impusieron 3-0 con doblete de Lionel Messi.

Barcelona vs Liverpool : Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Barcelona vs Liverpool: Canales en el mundo



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Barcelona, que llega con la baja de Ousmane Dembélé, no se puede confiar ante Liverpool pese al resultado de la ida, pues en la anterior edición de la Champions League quedó eliminado por Roma luego de golear 4-1 en casa.



Liverpool, por su parte, tendrá que hacer su mejor partido para imponerse frente Barcelona en condición de local sin sus mejores jugadores. Roberto Firmino y Mohamed Salah fueron descartados por lesión.



A diferencia de Liverpool, el equipo titular de Barcelona llega más descansado a la vuelta de Champions League, ya que jugó con un equipo alterno el último fin de semana. Esto porque los de Ernesto Valverde ya conquistaron la Liga Santander, mientras que los Jürgen Kloop aún pelean por el título de Premier League y puso su mejor artillería.

Barcelona vs Liverpool: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal, Coutinho; Suárez, Messi.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Fabinho, Origi; Mané, Shaqiri.