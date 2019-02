Barcelona vs Lyon EN VIVO Chocan por los octavos de final ida de Champions League

Barcelona vs Lyon EN VIVO EN DIRECTO. 'Culés' visitan este martes a los 'Leones' en el Parc Olympique Lyonnais de Francia por los octavos de final ida de Champions League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (9:00 p.m. de España) por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Lyon vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Barcelona, con Lionel Messi y Luis Suárez a la cabeza, saldrá en busca del triunfo ante un equipo que no se la dejará fácil, Lyon, una de las sorpresas de la presente edición de la Champions League.



Barcelona superó las últimas 11 ediciones de octavos de final de Champions League (desde la temporada 2004-05). Igual, cualquier cosa puede pasar en Lyon.

BARCELONA VS LYON / HORARIOS EN OTROS PAÍSES



México / 2:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



BARCELONA VS LYON / CANALES DEL MUNDO



Argentina / Fox Sports

Bolivia / Fox Sports

Brasil / Esporte Interativo

Chile / Fox Sports

Colombia / Fox Sports

Ecuador / Fox SPorts

Francia / RMC Sport 1

Alemania / Sky Sport 2

Italia / Sky Calcio 2

México / Fox Sports

Holanda / Veronica TV

Paraguay / Fox Sports

Perú / Fox Sports

Portugal / Eleven Sports 1

España / Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos / Univisión Deportes

La Champions League es la gran prioridad de Barcelona, por lo que pondrá toda la carne en el asador ante el Lyon. Arturo Vidal, Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé; serán los encargados de llevar peligro al arco rival.



Barcelona, líder de la Liga Santander con 54 puntos (7 más que el segundo Atlético Madrid), viene de ganar 1-0 a Real Valladolid con gol de penal de Lionel Messi. Los de Ernesto Valverde ganaron luego de 2 empates al hilo en el torneo doméstico (3 si contamos Copa del Rey).



Lyon, por su parte, pondrá todas sus fichas en Memphis Depay y Moussa Dembélé para imponerse de local ante Barcelona. El último fin de semana derrotaron 2-1 a Guingamp por la Liga de Francia, donde marchan terceros.

Barcelona vs Lyon: Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Suárez, Dembélé.



Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy, Ndombele, Tousart, Cornet, Depay; Aouar, Dembélé.