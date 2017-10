Barcelona vs Málaga: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV ESPN la Liga Santander

Barcelona vsMálaga: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta a los blanquiazules este sábado en el estadio Camp Nou por la fecha 9 de la Liga Santander. Barcelona busca la victoria ante Málaga CF para mantenerse en el liderato de la tabla del torneo español. (TV: ESPN 2 para América) (TV: Bein Sports, LaLiga y Movistar + para España) (1:45 p.m. horas peruanas) (20:45 horas españolas)



Un partido extremo: Barcelona vs Málaga enfrenta al líder y al colero de la Liga Santander. Necesidades diferentes y una excesiva superioridad en cifras por parte del cuadro azulgrana.



Los culés llegan al Barcelona vs Málaga con una estela de triunfos y eficacia con pocos antecedentes. Ocho partidos sin perder -siete triunfos y un empate- de manera consecutiva y una diferencia de nueve puntos con su clásico rival Real Madrid.



Además, los azulgranas han superado muchas dudas tras el inicio de temporada y el Barcelona vs Málaga es la oportunidad para ratificar su momento luego de capear con holgura los tres partidos -igual cantidad de triunfos- de la Champions League.

El último triunfo de Barcelona ante Olympiacos por la Champions League:

Barcelona 3-1 Olympiacos: resumen y goles

Jordi Alba es duda para el Barcelona vs Málaga debido a una fatiga muscular. Se suman las conocidas ausencias por lesiones prolongadas de Dembelé y Rafinha. Se recuperó Arda Turan pero no estará en la lista de convocados por cuestiones técnicas.



Es seguro que el técnico azulgrana, Ernesto Valeverde, haga rotaciones y se decida por Ivan Rakitic, Denis Suárez y Nélson Semedo. Eso sí, el ataque no se mueve con Deulofeu, Lionel Messi y Luis Suárez.



Por el otro lado, Málaga, vive su peor momento en la Liga Santander tras conseguir solo un punto de 24 posibles en ocho partidos. Con el agravante de seguir en la misma senda de la derrota con el poderoso Barcelona.



Pero para colmo de males, el Málaga no contarpa con José Recio, Zdravko Kuzmanovic y Federico Ricca y el arquero Roberto Jiménez.

Alineaciones probables del Barcelona vs Málaga:



Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerarad Piqué, Samuel Umtiti, Digne; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Denis Suárez; Deulofeu, Lionel Messi y Luis Suárez.



Málaga: Andrés Prieto; Rosales, Torres, Baysse, Luis Hernández, Juan Carlos; Mula, Rolón, Juanpi, Adrián y Rolan.

