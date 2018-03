Barcelona vs Málaga : EN DIRECTO ONLINE TV El equipo azulgrana enfrenta al cuadro albiceleste en el estadio La Rosaleda por la fecha 28 de la Liga Santander. Barcelona va por un triunfo ante Málaga que lo encamine al título. (2:45 p.m. en Perú) (TV: DirecTv canal 610) (20:45 horas españolas) (TV: Movistar Partidazo para España)



El Barcelona vs Málaga enfrentan a dos realidades diferentes en el liga española. Por un lado los azulgranas son punteros y los albicelestes son los coleros con una racha negativa de seis partidos perdidos seguidos.



Así, el Barcelona vs Málaga sería solo un paso en el cada vez más corto camino rumbo al título. Los culés tienen una ventaja de ocho puntos sobre el segundo, Atlético Madrid, único y lejano rival por la corona española.



No obstante, el técnico Ernesto Valeverde no quiere complicaciones y para el Barcelona vs Málaga decidió convocar a sus mejores jugadores pese al próximo duelo del miércoles ante Chelsea por los octavos de final de la Champions League.

Barcelona 1-0 Atlético Madrid: Gol y resumen

Para el Barcelona vs Málaga el central Gerard Piqué está en duda por una lesión y podría ser reemplazado por Vermaelen o Yerry Mina. Se suma la baja de Semedo por los mismo motivos que Andrés Iniesta.



Por ello para el Barcelona vs Málaga serán titulares Paulinho y Rakitic, junto a Lionel Messi y Luis Suárez. Los locales optaran por Federico Ricca y Gonzalo 'Chory' Castro que se recuperaron a tiempo para el duelo ante los culés.



Sin embargo, el cuadro del Málaga tiene sentidas bajas: Adrián González, José Recio y Adalberto Peñaranda.

Barcelona vs Málaga: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander Barcelona vs Málaga: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Alineaciones posibles del Barcelona vs Málaga:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Vermaelen, Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho, Paulinho; Messi y Suárez.



Málaga: Roberto; Rosales, Ignasi Miquel, Luis Hernández, Ricca; Samu, Lacen, Iturra, 'Chory' Castro; En-Nesyri e Ideye.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.