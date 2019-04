Barcelona vs Manchester United EN VIVO en el Camp Nou por vuelta de cuartos de la Champions League 

Barcelona vs. Manchester United EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los azulgranas y los 'Diablos Rojos' protagonizan uno de los partidos más emocionantes en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Lionel Messi abre las puertas del Camp Nou, desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en un partido que puede seguir por la señal de ESPN 2 para Latinoamerica.



También los puedes seguir en México y Centroamérica vía ESPN. En Francia por RMC Sport 1. En Alemania e Italia por Sky Sport. En Japón vía DAZN. En españa por Movistar Liga de Campeones. En Estados Unidos vía Univisión Deportes y TNT USA. En Reino Unido por BBC Radio 5 Live. Streaming HD por MUTV App, Radio Barca y UEFA Champions League App.



¿Vas a seguir el Barcelona vs Manchester United vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los catalanes llegan a este Barcelona vs Manchester United con la tensión de haberse ido de las últimas tres Champions League en esta instancia. Atlético de Madrid, Juventus y la Roma se encargaron de despachar a los azulgranas. Hoy el Camp Nou no está preparado para una nueva decepción y solo desean estirar cifras del 1-0 conseguido en la ida.



Lionel Messi y compañía salen al Barcelona vs Manchester United con la intensión de mantener la racha de los ingleses de no ganar nunca en el Camp Nou. El capitán azulgrana necesitan esta Champions League para alcanzar el triplete del 2015 que consiguió Luis Enrique, teniendo en cuenta que la Copa del Rey y La Liga están en el bolsillo catalán.



Lionel Messi tuvo descanso al igual que Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Sergio Busquets. Al igual que los suspendidos Gerard Piqué y Luis Suárez. Clement Lenglet estuvo en el banco. Mientras que Philippe Coutinho, Arthur Melo y Jordi Alba, solo alternaron minutos ante el Alcoraz (0-0).



Barcelona vs. Manchester United - horarios en el mundo



14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas en Venezuela, Bolivia

16:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:00 horas en Catar y Arabia Saudita

03:00 horas del miércoles en China

04:00 horas del miércoles en Japón y Corea del S

Los 'Diablos Rojos', llegan a este Barcelona vs. Manchester Unite caminando por la cuerda floja, con la obligación de remontar el 0-1 de la ida y que también tropieza en la Premier League. Hoy la meta es conseguir el milagro como se hizo en París ante el PSG.

Solskjaer apuesta por un ofensivo 4-3-3 para este Barcelona vs. Manchester Unite y que tendrá en su tridente ofensivo a Marcus Rashford, Romelu Lukaku y Alexis Sánchez, quien se ha metido en la lista de hábiles tras recuperarse de una lesión.



Barcelona vs. Manchester United - Posibles alienaciones



Barcelona: Marc Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Coutinho y Luis Suárez.



Manchester United: David de Gea; Young, Lindelof, Smalling, Dalot; McTominay, Fred, Paul Pogba; Rashford, Lingard y Romelu Lukaku.