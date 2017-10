Gerard Piqué no pudo terminar el Barcelona vs Olympiacos en el Camp Nou por el Grupo D de la Champions League. El defensa español metió gol con la mano y el árbitro le mostró la tarjeta roja. Mira el video.



Eso pasó a poco del final del primer tiempo del Barcelona vs Olympiacos por Champions League. Gerard Piqué se quiso pasar de vivo y terminó en las duchas del Camp Nou.



Deulofeu, que ingresó por el borde derecho del campo, metió una bola peligrosa al al centro del área de Olympiacos. Gerard Piqué, que llegó con carrera, metió la mano para anotar para Barcelona.



Video: Expulsión de Gerard Piqué

Tras ello, el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Gerard Piqué pese a sus reclamos en el Barcelona vs Olympiacos por la Champions League.