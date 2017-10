Barcelona vs Olympiacos: EN VIVO DIRECTO VER ESPN 2 ONLINE partido por Champions League

Barcelona vs Olympiacos: EN VIVO DIRECTO. El cuadro azulgrana visita este martes a los rojiblancos por la fecha 4 de la Champions League en el Estadio Georgios Karaiskakis de Grecia. El partido arrancará a las 2:45 p.m. (hora peruana) por la señal de ESPN 2.



En España, el Barcelona vs Olympiacos se jugará a las 8:45 p.m. y se podrá ver en señal abierta en Antena 3 y de TV3. Pero si vas a seguirlo por Internet, Trome.pe te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: videos, fotos, polémicas, y más.



Barcelona buscará ante Olympiacos asegurar su pase a octavos de final de la Champiosn League. Para ello deberá ganar en Grecia y esperar una derrota de Sporting de Lisboa ante Juventus en condición de local.



Barcelona es puntero (e invicto) del Grupo D de la Champions League con 9 puntos. Juventus es segundo con 6 puntos. Sporting Lisboa tercero con 3 puntos y Olympiacos en el último lugar sin punto alguno.



Par este duelo ante Olympiacos, Barcelona no podrá contar con Andrés Iniesta (lesión) y Gerard Piqué (suspensión). Sus lugares serían ocupados por Sergi Roberto y Mascherano, respectivamente.



En el duelo de ida, que se jugó hace dos semanas, Barcelona ganó 3-1 a Olympiacos con goles de Lionel Messi, Digne y un autogol de Nikolaou (el que puso el descuento).



Barcelona vs Olympiacos: Alineaciones probables



Olympiacos: Proto, Koutris, Engels, Botia, Elabdellaoui, Romao, Odjidja, Zdjelar, Fortounis, Marin y Emenike.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Mascherano o Vermaelen, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Sergi Roberto; Deulofeu, Messi y Luis Suárez.



🔊 Ernesto Valverde: "Es emocionante venir a Atenas por lo que ha significado para mí y por lo que nos jugamos mañana en el partido" #FCBlivepic.twitter.com/NUgiW3rYSF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 30 de octubre de 2017